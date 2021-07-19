Більше лайків: Мессі побив рекорд Роналду в Instagram (фото)

Бій Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі вийшов на новий віртуальний фронт.

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі обійшов свого колегу і вічного суперника з "Ювентуса" Кріштіану Роналду у черговій заочній битві.

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Мессі набрав найбільше лайків під фотографією в Instagram у категорії "Спорт", повідомляє Goal.

На фотографії, що стала рекордною, Мессі позує з Кубком Америки в роздягальні.

Його пост у соціальній мережі після перемоги Аргентини над Бразилією у фінальному матчі Кубка Америки наразі зібрав 20 724 288 призначених для користувача натискань "Мені подобається".

Попередній рекорд належав вічному супернику Мессі — Кріштіану Роналду. Він набрав на одному з вірусних постів 19,8 мільйонів лайків. Тоді Кріштіану Роналду виставив спільний знімок з легендарним Дієго Марадоною після новини про його смерть.

Нагадаємо, раніше у Мессі закінчився контракт з "Барселоною", але про майбутнє футболіста досі нічого невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня у нього завершився контракт з каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі у день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не виключається.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт з "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт буде розраховувати співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі в якості гравця. Другий етап — Мессі повинен буде працювати в якості посла "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою карʼєру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення карʼєри.

Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.