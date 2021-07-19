Для рывка: украинский футбольный клуб выпустил свое пиво

Новичок высшей лиги Украины добавил необычный товар в свою маркетинговую коллекцию.

Харьковский "Металлист-1925" порадовал своих болельщиков выпуском пенного напитка, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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Новичок высшей украинской лиги выпустит собственное крафтовое пиво – "Металлист 1925. Premier League Edition".

Клуб будет производить напиток в сотрудничестве с харьковской пивоварней Red Cat. Харьковчане посвятили выпуск крафтового пива выходу команды в УПЛ.

Сорт "Металлист 1925. Premier League Edition" будет доступен в продаже в ближайшем месяце. Цена килограмма – 73 гривны.

Харьковский клуб намерен продавать пиво на стадионе "Металлист" во время домашних матчей, а также в кассах стадиона.

Ранее Фокус сообщал, что известен календарь УПЛ: с кем и когда сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Также мы сообщали, что по просьбе "Динамо" матч за Суперкубок Украины официально перенесен на осень.

Учитывая позицию обоих клубов, матч, который должен был состояться 24 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве, официально перенесен на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений.

Сообщается, что все билеты, приобретенные на матч будут действительными.

В этом году УПЛ подписала спонсорский контракт с компанией Vbet, что отразилось и на официальном названии матча за Суперкубок Украины: теперь он называется VBET Суперкубок Украины.

Напомним, что "Динамо" делегировало в национальную сборную 10 футболистов. Ими стали: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Александр Караваев, Александр Тымчик и Денис Попов. Двое последних так и не сыграли на турнире, а Артем Беседин досрочно покинул расположение сборной после серьезной травмы, полученной в матче 1/8 финала против сборной Швеции. Нападающий пропустит шесть месяцев.

В свою очередь, "Шахтер" на Евро-2020 был представлен семью игроками: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Георгий Судаков, Тарас Степаненко и Марлос.