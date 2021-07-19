Для ривка: український футбольний клуб випустив своє пиво

Новачок вищої ліги України додав незвичайний товар у свою маркетингову колекцію.

Харківський "Металіст-1 925" порадував своїх уболівальників випуском пінного напою, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Новачок вищої української ліги випустить власне крафтове пиво — "Металіст 1925. Premier League Edition".

Клуб вироблятиме напій у співпраці з харківською пивоварнею Red Cat. Харківʼяни присвятили випуск крафтового пива виходу команди в УПЛ.

Сорт "Металіст 1925. Premier League Edition" буде доступний у продажу у найближчому місяці. Ціна кілограма — 73 гривні.

Харківський клуб має намір продавати пиво на стадіоні "Металіст" під час домашніх матчів, а також в касах стадіону.

Раніше Фокус повідомляв, що відомий календар УПЛ: з ким і коли зіграють "Динамо" і "Шахтар".

Також ми повідомляли, що на прохання "Динамо" матч за Суперкубок України офіційно перенесено на осінь.

З огляду на позицію обох клубів, матч, який повинен був відбутися 24 липня на НСК "Олімпійський" в Києві, офіційно перенесено на 22 вересня 2021 року. Час і місце проведення залишаються без змін.

Повідомляється, що всі квитки, придбані на матч будуть дійсними.

Цього року УПЛ підписала спонсорський контракт з компанією Vbet, що відбилося і на офіційній назві матчу за Суперкубок України: тепер він називається VBET Суперкубок України.

Нагадаємо, що "Динамо" делегувало в національну збірну 10 футболістів. Ними стали: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Артем Бєсєдін, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик та Денис Попов. Двоє останніх так і не зіграли на турнірі, а Артем Бєсєдін достроково покинув розташування збірної після серйозної травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Нападник пропустить шість місяців.

Зі свого боку, "Шахтар" на Євро-2020 був представлений сімома гравцями: Андрій Пʼятов, Анатолій Трубін, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Георгій Судаков, Тарас Степаненко та Марлос.