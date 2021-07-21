Прыжок с парашютом и 50 кругов в бассейне: как братья Кличко отметили юбилей Виталия (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко отпраздновал 50-летий юбилей вместе с братом Владимиром. Братья прыгнули с парашютом и намотали круги в бассейне.

Легендарный боксер Владимир Кличко показал, какую развлекательную программу приготовил для своего старшего брата, Виталия Кличко, который на днях отпраздновал свое 50-летие.

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Сначала братья совместно проплыли в бассейне 50 кругов, после чего младший брат показал, как Виталий прыгнул с парашютом.

"50 – это только начало", — сказал Виталий Кличко на видео.

Отметим, что парашют Виталия был выполнен в национальных украинских цветах.

"В свои 50 лет я счастливый человек. Сил и вдохновения хватит на воплощение еще многих планов. Отметил юбилей с родными и близкими. Все шлют вам наилучшие пожелания", — написал Виталий Кличко в Facebook.

Бывший боксер подчеркнул, что продолжает работать над собой и заявил, что всегда необходимо настойчиво идти к своей цели.

"Никогда не опускать рук. Ничего не бояться и не обращать внимания на тех, кто не верит в тебя. Быть сильным и ставить перед собой высокую планку. Я всегда так делал", — похвастался Кличко, подчеркнув, что 50 лет — это "только экватор".

Накануне своего дня рождения, 18 июля, бывший боксер опубликовал мини-фильм под названием "Кличко. История первых 50 раундов", посвященный его жизни, карьере и семье.

Также мы сообщали, что песня о Виталии Кличко "Одного дня я стану мером" попала в ТОП лучших новинок Apple Music.

А в ноябре Кличко провел презентацию книги с его цитатами-мемами, ходе которой упрекнул "95 квартал" за шутки о нем.

Фокус писал о том, что в Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА, рассматривая при этом трех кандидатов на его замену.