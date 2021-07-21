Стрибок із парашутом і 50 кіл у басейні: як брати Клички відсвяткували ювілей Віталія (відео)

Мер Києва Віталій Кличко відсвяткував 50-річний ювілей разом із братом Володимиром. Брати стрибнули з парашутом і намотали кола в басейні.

Легендарний боксер Володимир Кличко показав, яку розважальну програму приготував для свого старшого брата, Віталія Кличка, який днями відсвяткував своє 50-річчя.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Спочатку брати разом пропливли в басейні 50 кіл, після чого молодший брат показав, як Віталій стрибнув із парашутом.

"50 — це тільки початок", — сказав Віталій Кличко на відео.

Зазначимо, що парашут Віталія був виготовлений в національних українських кольорах.

"У свої 50 років я щаслива людина. Сил і натхнення вистачить на втілення ще багатьох планів. Відсвяткував ювілей з рідними і близькими. Усі шлють вам найкращі побажання", — написав Віталій Кличко у Facebook.

Колишній боксер підкреслив, що продовжує працювати над собою і заявив, що завжди необхідно наполегливо йти до своєї мети.

"Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірить в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив", — похвалився Кличко, підкресливши, що 50 років — це "тільки екватор".

Напередодні свого дня народження, 18 липня, колишній боксер опублікував міні-фільм під назвою "Кличко. Історія перших 50 раундів", присвячений його життю, карʼєрі та сімʼї.

Також ми повідомляли, що пісня про Віталія Кличка "Одного дня я стану мером" потрапила в ТОП кращих новинок Apple Music.

А в листопаді Кличко провів презентацію книги з його цитатами-мемами, під час якої дорікнув "95 квартал" за жарти про нього.

Фокус писав про те, що в Офісі президента не залишили ідею звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, розглядаючи при цьому трьох кандидатів на його заміну.