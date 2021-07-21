Заявка на олимпийскую медаль: украинки Магучих и Левченко в тройке лучших прыгуний мира в высоту

Украинки в обновленном рейтинге вошли в число лучших атлетов мира по прыжкам в высоту.

Сразу двое украинских легкоатлеток возглавляют рейтинг лучших спортсменок мира по прыжкам в высоту, сообщает World Athletics.

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Украинка Ярослава Магучих занимает второе место в рейтинге с 1425 очками, Юлия Левченко – третья с 1371 баллом. Украинки уступают лишь россиянке Марии Ласицкене – 1475.

Таким образом, украинки являются одними из главных фавориток на медали на Олимпиаде в Токио. В десятку лучших также входит украинка Ирина Геращенко. Ее результат – 1292 и 9-е место в рейтинге лучших прыгуний.

В июле украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом в сезоне.

Ранее Фокус рассказывал, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде и кто представит Украину на Олимпиаде в Токио.

Украину на главном спортивном мероприятии мира последних четырех лет представит 158 олимпийцев в 25 видах спорта, всего – в 30 дисциплинах.

Украина будет представлена в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.

Напомним, игры ХХХI Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

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