Заявка на олімпійську медаль: українки Магучіх і Левченко в трійці кращих стрибунів світу у висоту

Українки в оновленому рейтингу увійшли в число кращих атлетів світу зі стрибків у висоту.

Відразу двоє українських легкоатлеток очолюють рейтинг кращих спортсменок світу зі стрибків у висоту, повідомляє World Athletics.

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Українка Ярослава Магучіх посідає друге місце в рейтингу з 1425 очками, Юлія Левченко — третя з 1371 балом. Українки поступаються лише росіянці Марії Ласіцкене — 1475.

Таким чином, українки є одними з головних фавориток на медалі на Олімпіаді в Токіо. У десятку кращих також входить українка Ірина Геращенко. Її результат — 1292 і 9-е місце в рейтингу кращих стрибунів.

У липні українка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" з найкращим результатом у сезоні.

Раніше Фокус розповідав, скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді і хто представить Україну на Олімпіаді в Токіо.

Україна на головному спортивному заході світу останніх чотирьох років представить 158 олімпійців у 25 видах спорту, усього — у 30 дисциплінах.

Україна буде представлена в бадмінтоні, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное (гребному слаломі), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному пʼятиборстві, тенісі, настільному тенісі, тріатлоні і фехтуванні.

Нагадаємо, ігри ХХХІ Олімпіади в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Олімпіада повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена на рік через пандемію коронавірусу.

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