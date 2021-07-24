Выход украинских олимпийцев в Токио проиллюстрировали фотографией из Чернобыля

Кроме Украины, неуместные картинки и комментарии сопровождали выход сборных Гаити, Италии, Сирии и Маршалловых островов. После волны критики телеканал поспешил извиниться.

Южнокорейский телеканал MBC использовал фотографии из Чернобыля во время выхода олимпийской сборной Украины во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио на Национальном стадионе, сообщает The Japan Times.

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Не менее неоднозначные картинки были выбраны и для других стран. Так, телеканал использовал изображение пиццы во время выхода на стадион итальянских спортсменов, появление гаитянских олимпийцев сопровождала подпись: "Политическая ситуация осложнилась убийством президента", представителей Сальвадора – изображение биткоинов, а Норвегии – картинка с лососем.

[ + – ] Выход Италии сопровождался картинкой пиццы Фото: MBC/скриншот

В субтитрах, транслирующих церемонию, телеканал назвал Маршалловы острова "некогда ядерным полигоном Соединенных Штатов", а Сирию– страной, в которой "гражданская война продолжается уже 10 лет".

Подобный креатив обернулся для телеканала шквалом критики в Сети. Использование оскорбительных изображений и объяснений вызвало негодование зрителей по всему миру, и телекомпания вынуждена была принести свои извинения.

"В сегодняшней трансляции церемонии открытия были использованы неподходящие фотографии при представлении таких стран, как Украина и Гаити. Кроме того, были использованы неподходящие фотографии и субтитры для других стран. Мы приносим свои извинения зрителям Украины и других стран", – говорится в заявлении МВС.

[ + – ] Сборная Гаити вышла под картинку массовых беспорядков Фото: MBC/скриншот

Напомним, что несмотря на протесты граждан Японии, в Токио 23 июля стартовали Олимпийские игры 2020, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. На Национальном стадионе олимпийский огонь зажгла Наоми Осака, японская теннисистка и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. После этого император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры открытыми.

Еще до церемонии открытия в олимпийской деревне было выявлено несколько случаев коронавируса. Первый заболевший спортсмен обнаружен 17 июля. До этого случаи инфицирования коронавирусом обнаружены в делегациях Нигерии, Сербии, Уганды, Израиля и России. Однако больных выявили еще в аэропорту или в местах предварительного размещения сборных.

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