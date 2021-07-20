На Олимпиаде в Токио выявили третий случай заражения коронавирусом у спортсмена

Олимпийские игры еще не успели начаться, а спортсмены уже сталкиваются с проблемами из-за пандемии.

Организаторы Олимпиады в Токио опубликовали отчет о эпидемиологической ситуации в стране перед началом крупнейшего турнира на планете.

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Согласно отчету, опубликованному 20 июля, в олимпийской деревне выявили еще один случай коронавируса у одного из спортсменов, его данные не разглашаются.

Этот случай стал уже третьим в олимпийской деревне среди спортсменов, два предыдущих случая зафиксировано на прошлой неделе.

Также коронавирус был выявлен у одного волонтера и семи работников из Японии, помогающих в организации турнира.

Среди всех людей, связанных с Олимпиадой, зарегистрировано 67 случаев коронавируса.

Ранее Фокус сообщал, что спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио. До этого у двух угандийских спортсменов, прибывших в Японию для участия в Олимпийских играх одними из первых, был обнаружен коронавирус.

17 июля стало известно, что в олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. До этого случаи коронавируса уже были зафиксированы в делегациях Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но все они были обнаружены или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных.

Украинская бронзовая призерка ЧЕ по борьбе Алина Грушина-Акобия не выступит на Олимпиаде из-за травмы. Другую украинскую спортсменку Викторию Ус отправили на самоизоляцию — из-за этого ей пришлось прервать тренировочный процесс перед соревнованиями.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации.