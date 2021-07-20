На Олімпіаді в Токіо зафіксували третій випадок зараження коронавірусом у спортсмена

Олімпійські ігри ще не встигли початися, а спортсмени вже стикаються з проблемами через пандемію.

Організатори Олімпіади в Токіо опублікували звіт про епідеміологічну ситуацію в країні перед початком найбільшого турніру на планеті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Згідно зі звітом, опублікованим 20 липня, в олімпійському селищі зафіксували ще один випадок коронавірусу в одного зі спортсменів, його дані не розголошуються.

Цей випадок став уже третім в олімпійському селищі серед спортсменів, два попередні випадки зафіксовані минулого тижня.

Також коронавірус був зафіксований в одного волонтера і семи працівників з Японії, які допомагають в організації турніру.

Серед усіх людей, повʼязаних з Олімпіадою, зареєстровано 67 випадків коронавірусу.

Раніше Фокус повідомляв, що спортсмен з Уганди зник безвісти на Олімпіаді в Токіо. До цього у двох угандійських спортсменів, які прибули в Японію для участі в Олімпійських іграх одними з перших, був виявлений коронавірус.

17 липня стало відомо, що в олімпійському селищі в Токіо зафіксований перший випадок коронавірусу. До цього випадки коронавірусу вже були зафіксовані в делегаціях Ізраїлю, Уганди, Сербії, Нігерії та Росії, але всі вони були виявлені або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних.

Українська бронзова призерка ЧЄ з боротьби Аліна Грушина-Акобо не виступить на Олімпіаді через травму. Іншу українську спортсменку Вікторію Ус відправили на самоізоляцію — через це їй довелося перервати тренувальний процес перед змаганнями.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на рік, тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

З 12 липня через погіршення епідемічної ситуації в Токіо знову набув чинності режим надзвичайної ситуації.