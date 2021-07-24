Вихід українських олімпійців у Токіо проілюстрували фотографією з Чорнобиля

Крім України, недоречні картинки і коментарі супроводжували вихід збірних Гаїті, Італії, Сирії і Маршаллових островів. Після хвилі критики телеканал поспішив вибачитися.

Південнокорейський телеканал MBC використав фотографії з Чорнобиля під час виходу олімпійської збірної України під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо на Національному стадіоні, повідомляє The Japan Times.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Не менш неоднозначні картинки були обрані і для інших країн. Так, телеканал використовував зображення піци під час виходу на стадіон італійських спортсменів, появу гаїтянських олімпійців супроводжував підпис: "Політична ситуація ускладнилася вбивством президента", представників Сальвадора – зображення біткоіна, а Норвегії – картинка з лососем.

[ + – ] Вихід Італії супроводжувався картинкою піци Фото: MBC/скриншот

У субтитрах, що транслюють церемонію, телеканал назвав Маршаллові острови "колись ядерним полігоном Сполучених Штатів", а Сірію – країною, в якій "громадянська війна триває вже 10 років".

Подібний креатив обернувся для телеканалу шквалом критики в Мережі. Використання образливих зображень і пояснень викликало обурення глядачів у всьому світі, і телекомпанія змушена була вибачитися.

"У сьогоднішній трансляції церемонії відкриття були використані невідповідні фотографії при поданні таких країн, як Україна і Гаїті. Крім того, були використані невідповідні фотографії та субтитри для інших країн. Ми вибачаємося перед глядачами України та інших країн", – йдеться в заяві МВС.

[ + – ] Збірна Гаїті вийшла під картинку масових заворушень Фото: MBC/скриншот

Нагадаємо, що незважаючи на протести громадян Японії, в Токіо 23 липня стартували Олімпійські ігри 2020, які були перенесені через пандемію коронавірусу. На Національному стадіоні олімпійський вогонь запалила Наомі Осака, японська тенісистка і колишня перша ракетка світу в одиночному розряді. Після цього імператор Японії Нарухіто оголосив Олімпійські ігри відкритими.

Ще до церемонії відкриття в олімпійському селі було виявлено кілька випадків коронавірусу. Перший хворий спортсмен виявлений 17 липня. До цього випадки інфікування коронавірусом виявлені в делегаціях Нігерії, Сербії, Уганди, Ізраїлю та Росії. Однак хворих виявили ще в аеропорту або в місцях попереднього розміщення збірних.

Фокус також повідомляв про те, на кого Україна покладає надії на Олімпіаді.