Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у Украины - две медали

По итогам первых двух соревновательных дней определились фавориты Олимпийских игр в Токио

На Олимпийских играх в Токио завершился второй соревновательный день.

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Сборная Украины в стартовые два дня потеряла несколько спортсменов: боксеров Ярослава Харцыза и Николая Буценко, теннисистку Даяну Ястремскую и дзюдоиста Георгия Зантараю. Все они неудачно выступили на Олимпиаде в своих дисциплинах и вынуждены покинуть Токио. Но вместе с тем, спортсмены из нашей страны смогли выиграть две бронзовые медали. Успеха добились дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин. Еще двое спортсменов были близки к бронзе, но довольствовались лишь четвертым местом: это стрелки Павел Коростылев и Елена Костевич. В следующий раунд теннисного турнира пробилась и Элина Свитолина, которой пришлось выдержать трехчасовой матч против немки Лауры Зигмунд.

Отметим, что 20-летняя Дарья Белодед после выигранной медали решила взять паузу в карьере. По словам отца спортсменки, дзюдоистка планировала завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, а свое поражение в полуфинале она объясняет переносом соревнований на год из-за пандемии COVID-19. Как долго продлится ее перерыв пока неизвестно, но тренеры Белодед допускают, что это может затянуться на полгода.

По итогам двух соревновательных дней на Олимпиаде-2020 лидером медального зачета стала сборная Китая: спортсмены из этой страны собрали урожай в 11 медалей, но лидируют за счет наибольшего количества золотых наград. Их у представителей Поднебесной аж шесть. На втором месте расположились хозяева Олимпиады, в активе которых 5 золотых и 1 серебряная медаль, а замыкают тройку представители США — 10 медалей при 4 золотых.

[ + – ] Медальный зачет Олимпиады-2020

Сборная Украины занимает 31 место с двумя бронзовыми медалями. Такой же показатель у команд Германии, Казахстана и Турции.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.