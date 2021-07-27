Царь вернулся: опальный экс-форвард сборной Украины нашел новый клуб

Украинский форвард вновь будет пытаться побить рекорд по забитым голам в чемпионате Украины. Осталось забить всего семь голов.

Футбольный клуб "Минай" пополнил состав опытным нападающим Евгением Селезневым, сообщает клубная пресс-служба. Контракт с футболистом, который в Украине получил неофициальное прозвище "Царь", подписан сроком на один год.

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Последним клубом 36-летнего футболиста был "Колос", за который он выступал в прошедшем сезоне, но был вынужден покинуть со скандалом после зимней паузы.

Известно, что "Минай", в свою очередь, вылетел из украинской Премьер-лиги по итогам прошедшего сезона, но команда получила право вновь выступать в элитном первенстве из-за того, что от участия отказался "Олимпик".

Также известно, что Селезнев не скрывает своего желания играть в УПЛ с целью побить рекорд лучшего бомбардира турнира. На сегодняшний день на счету у нападающего 116 голов, а рекорд между собой делят Сергей Ребров и Максим Шацких, которые смогли забить по 123 гола.

Таким образом, Селезневу нужно забить семь голов для повторения рекорда и восемь – чтобы его преодолеть.

Напомним, Евгений Селезнев присоединился к "Колосу" в начале сентября 2020 года. За это время он провел за команду 12 матчей и забил 5 мячей (все – с пенальти). Из "Колоса" Селезнева отчислили за нарушение режима.

Как пишет Sport.ua, накануне контрольного матча Селезнев в баре проводил время в компании с бывшими и действующими игроками – украинцами Андреем Ворониным и Артемом Милевским и россиянами – Андреем Аршавиным, Александром Самедовым и Владиславом Радимовым.

Напомним, в прошлом сезоне цвета "Миная" также защищал другой скандальный форвард – Артем Милевский, но по итогу стороны не стали продлевать контракт.