Цар повернувся: опальний ексфорвард збірної України знайшов новий клуб

Український форвард знову буде намагатися побити рекорд за забитими голами в чемпіонаті України. Залишилося забити всього сім голів.

Футбольний клуб "Минай" поповнив склад досвідченим нападником Євгеном Селезньовим, повідомляє клубна пресслужба. Контракт із футболістом, який в Україні отримав неофіційне прізвисько "Цар", підписаний терміном на один рік.

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Останнім клубом 36-річного футболіста був "Колос", за який він виступав у минулому сезоні, але був змушений покинути зі скандалом після зимової паузи.

Відомо, що "Минай", зі свого боку, вилетів з української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, але команда отримала право знову виступати в елітній першості через те, що від участі відмовився "Олімпік".

Також відомо, що Селезньов не приховує свого бажання грати в УПЛ з метою побити рекорд кращого бомбардира турніру. На сьогоднішній день на рахунку в нападника 116 голів, а рекорд між собою ділять Сергій Ребров і Максим Шацьких, які змогли забити по 123 голи.

Так, Селезньову потрібно забити сім голів для повторення рекорду і вісім — щоб його подолати.

Нагадаємо, Євген Селезньов приєднався до "Колосу" на початку вересня 2020 року. За цей час він провів за команду 12 матчів і забив 5 м'ячів (усі — з пенальті). З "Колоса" Селезньова відрахували за порушення режиму.

Як пише Sport.ua, напередодні контрольного матчу Селезньов у барі проводив час у компанії з колишніми і чинними гравцями — українцями Андрієм Вороніним та Артемом Мілевським і росіянами — Андрієм Аршавіним, Олександром Самедовим і Владиславом Радімовим.

Нагадаємо, в минулому сезоні кольори "Миная" також захищав інший скандальний форвард — Артем Мілевський, але за підсумком сторони вирішили не продовжувати контракт.