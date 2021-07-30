По стопам отца: сын Месси удивил невероятной техникой (видео)

В семье Лионеля Месси подрастает достойное поколение на смену легендарному футболисту.

Сын Лионеля Месси Маттео продемонстрировал отличную технику, работу с мячом и точность передач.

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Пятилетний сын легендарного футболиста поразил футбольную общественность своим талантом. Ролик с техникой своего сына Месси загрузил в Instagram и на момент публикации он набрал более 20 миллионов просмотров.

На ролике сын Месси повторял приемы работы с мячом, характерные для своего отца – мягкий прием мяча и маневры, благодаря которым можно избегать подкатов соперника.

Поклонники Месси и его сына хвалят талант сына в комментариях к социальным сетям.

Один из пользователей в Twitter написал: "Маттео очень энергичный и мощный. Он быстро думает и принимает решения для своего возраста". Другой пользователь тоже поразился: "Черт возьми, это огромный талант. Смотрю на его игру и вижу дух семейства Месси".

"Это Месси нового поколения", – пишут фанаты в соцсетях.

Напомним, ранее у Месси закончился контракт с "Барселоной", но о будущем футболиста до сих пор ничего неизвестно.

Ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.