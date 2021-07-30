По стопах батька: син Мессі здивував неймовірною технікою (відео)

У сім'ї Ліонеля Мессі підростає гідне покоління на зміну легендарному футболістові.

Син Ліонеля Мессі Маттео продемонстрував відмінну техніку, роботу з м'ячем і точність передач.

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П'ятирічний син легендарного футболіста вразив футбольну громадськість своїм талантом. Ролик із технікою свого сина Мессі завантажив у Instagram і на момент публікації він набрав понад 20 мільйонів переглядів.

На ролику син Мессі повторював прийоми роботи з м'ячем, характерні для свого батька, — м'який прийом м'яча та маневри, завдяки яким можна уникати підкатів суперника.

Шанувальники Мессі та його дитини хвалять талант сина в коментарях соціальних мереж.

Один із користувачів у Twitter написав: "Маттео дуже енергійний і потужний. Він швидко думає та приймає рішення для свого віку". Інший користувач теж був вражений: "Чорт забирай, це величезний талант. Дивлюся на його гру та бачу дух сімейства Мессі".

"Це Мессі нового покоління", — пишуть фанати в соцмережах.

Нагадаємо, раніше у Мессі закінчився контракт із "Барселоною", але про майбутнє футболіста досі нічого невідомо.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня біля нього завершився контракт із каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі в день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не виключається.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт із "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт буде розраховувати співпрацю на 10 років і складатися з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі в ролі гравця. Другий етап — Мессі повинен буде працювати як посол "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою кар'єру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення кар'єри.

Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 м'ячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 м'яч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 голових передач.