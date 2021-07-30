Украинец Бухов выиграл квалификационный заплыв и вышел в полуфинал Олимпиады

Украинские пловцы продолжают достигать успехов на Олимпийских играх в Токио.

Украинский спортсмен Владислав Бухов выиграл квалификационный заплыв на Олимпиаде в Токио и квалифицировался в полуфинал турнира.

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Украинец преодолел дистанцию в 50 метров вольным стилем за 21,73 секунды – это стало пятым результатом среди всех участников квалификации, однако Бухов занял первое место среди своей группы квалификации.

Для украинца результат в 21,73 стал личным рекордом.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские спортсмены Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал Олимпиады в Токио в плавании на 1500 метров вольным стилем.

Романчук попал в финал, заняв первое место – с результатом 14.45,99 с. Другой украинец Сергей Фролов показал 6-й результат – 14.51,83, но тоже квалифицировался в финал.

До этого Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.

Бронзовая медаль Романчука стала исторической для Украины: это первая олимпийская награда в плавании за 17 лет. В последний раз украинцы выигрывали медали еще на Играх в Афинах, в 2004 году. Тогда два "золота" завоевала Яна Клочкова, а Андрей Сердинов принес в копилку страны бронзу.

Романчук пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы привезти Украине золотую медаль.

"Попробую все же показать свой максимум – то, на что я способен. Золото все-таки должно приехать в Украину", — добавил 24-летний спортсмен.

Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.