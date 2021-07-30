Українець Бухов виграв кваліфікаційний заплив і вийшов у півфінал Олімпіади

Українські плавці продовжують досягати успіхів на Олімпійських іграх у Токіо.

Український спортсмен Владислав Бухов виграв кваліфікаційний заплив на Олімпіаді в Токіо та кваліфікувався в півфінал турніру.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Українець подолав дистанцію в 50 метрів вільним стилем за 21,73 секунди — це стало п'ятим результатом серед усіх учасників кваліфікації, проте Бухов посів перше місце серед своєї групи кваліфікації.

Для українця результат в 21,73 став особистим рекордом.

Раніше Фокус розповідав, що українські спортсмени Михайло Романчук та Сергій Фролов вийшли в фінал Олімпіади в Токіо в плаванні на 1500 метрів вільним стилем.

Романчук потрапив у фінал, посівши перше місце — з результатом 14.45,99 с. Інший українець Сергій Фролов показав 6-й результат — 14.51,83, але теж кваліфікувався до фіналу.

До цього Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо.

Бронзова медаль Романчука стала історичною для України: це перша олімпійська нагорода у плаванні за 17 років. Востаннє українці вигравали медалі ще на Іграх в Афінах, у 2004 році. Тоді два "золота" завоювала Яна Клочкова, а Андрій Сердінов приніс у скарбничку країни бронзу.

Романчук пообіцяв, що докладе максимум зусиль, щоб привезти Україні золоту медаль.

"Спробую все ж показати свій максимум — те, на що я здатний. Золото все-таки має приїхати в Україну", — додав 24-річний спортсмен.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7:41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше переможного часу Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.