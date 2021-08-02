Старые друзья снова вместе: Месси и Суарес воссоединились (фото)
Бывшие партнеры по команде уже традиционно вместе проводят отпуск.
Нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, которые вне футбольного поля остаются друзьями, выложили совместное фото в Instagram. Фотографию на своей странице опубликовал аргентинский футболист: экс-партнеры по "Барселоне" вместе проводят отпуск.
Напомним, Луис Суарес покинул каталонский клуб со скандалов прошлым летом, поскольку руководство посчитало, что опытный уругвайский форвард больше не нужен команде. После этого нападающий перешел в стан "Атлетико" Мадрид, в котором сразу зарекомендовал себя и стал чемпионом Испании в своем дебютном сезоне.
Уход Суареса стал одной из причин ухудшений отношений Месси с "Барселоной", из-за чего аргентинец также был близок к уходу из клуба.
Де-факто, Лионель и сейчас находится в статусе свободного агента, так как его действующий контракт с каталонцами истек, а новое соглашение еще подписано не было. Тем не менее, очень высокая вероятность, что Месси начнет новый сезон именно в составе "Барселоны".
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос подогрел слухи о переходе форварда с парижский клуб, заявив, что был бы очень рад видеть Лионеля в своей команде.
Ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.
Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.