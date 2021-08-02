Старые друзья снова вместе: Месси и Суарес воссоединились (фото)

Бывшие партнеры по команде уже традиционно вместе проводят отпуск.

Нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, которые вне футбольного поля остаются друзьями, выложили совместное фото в Instagram. Фотографию на своей странице опубликовал аргентинский футболист: экс-партнеры по "Барселоне" вместе проводят отпуск.

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Напомним, Луис Суарес покинул каталонский клуб со скандалов прошлым летом, поскольку руководство посчитало, что опытный уругвайский форвард больше не нужен команде. После этого нападающий перешел в стан "Атлетико" Мадрид, в котором сразу зарекомендовал себя и стал чемпионом Испании в своем дебютном сезоне.

Уход Суареса стал одной из причин ухудшений отношений Месси с "Барселоной", из-за чего аргентинец также был близок к уходу из клуба.

Де-факто, Лионель и сейчас находится в статусе свободного агента, так как его действующий контракт с каталонцами истек, а новое соглашение еще подписано не было. Тем не менее, очень высокая вероятность, что Месси начнет новый сезон именно в составе "Барселоны".

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос подогрел слухи о переходе форварда с парижский клуб, заявив, что был бы очень рад видеть Лионеля в своей команде.

Ранее Фокус сообщал, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.