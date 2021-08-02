Старі друзі знову разом: Мессі та Суарес возз'єдналися (фото)

Колишні партнери по команді вже традиційно разом проводять відпустку.

Нападники Луїс Суарес і Ліонель Мессі, які поза футбольним полем залишаються друзями, виклали спільне фото в Instagram. Фотографію на своїй сторінці опублікував аргентинський футболіст: експартнери по "Барселоні" разом проводять відпустку.

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Нагадаємо, Луїс Суарес покинув каталонський клуб зі скандалом минулого літа, оскільки керівництво вважало, що досвідчений уругвайський форвард більше не потрібен команді. Після цього нападник перейшов у розташування "Атлетіко" Мадрид, в якому відразу зарекомендував себе і став чемпіоном Іспанії в своєму дебютному сезоні.

Відхід Суареса став однією з причин погіршення стосунків Мессі з "Барселоною", через що аргентинець також був близький до відходу з клубу.

Де-факто, Ліонель і зараз знаходиться в статусі вільного агента, оскільки його чинний контракт із каталонцями закінчився, а нова угода ще підписана не була. Проте, дуже висока ймовірність, що Мессі почне новий сезон саме у складі "Барселони".

Захисник "ПСЖ" Серхіо Рамос підігрів чутки про перехід форварда з паризький клуб, заявивши, що був би дуже радий бачити Ліонеля в своїй команді.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня біля нього завершився контракт із каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі в день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не заперечується.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мессі погодив новий контракт із "Барселоною". Очікувалося, що новий контракт розраховуватиме співпрацю на 10 років і складатиметься з трьох етапів. Перший етап — два роки в клубі як гравець. Другий етап — Мессі повинен буде працювати послом "Барселони" в Америці, якщо продовжить свою кар'єру в США. Третій етап — робота в структурах клубу в "Барселоні" після завершення кар'єри.