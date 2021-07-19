"Завжди знайдеться місце": легенда футболу кличе Мессі у свою команду

Багаторічний капітан збірної Іспанії хоче бачити аргентинського нападника у своєму новому клубі.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі досі залишається офіційно без клубу.

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Новачок "ПСЖ" захисник Серхіо Рамос прокоментував інформацію про те, що Мессі може теж перейти в паризький клуб. Такі чутки почали ширитися після того, як "Барселона" до цих пір не оголосила про продовження контракту з легендою клубу.

"Мені подобається грати з кращими, а Мессі — один із кращих у світі. Я продовжую говорити, що для нього завжди знайдеться місце в моїй команді", — цитує Рамоса Mundo Deportivo з посиланням на TNT Sports.

Також багаторічний капітан мадридського "Реала" поділився своєю думкою про бразильця Неймара, з яким вони багато грали по різні боки барикад, а тепер виступатимуть за один клуб — "ПСЖ".

"Незважаючи на те що Неймар грав у "Барселоні", а я — в "Реалі", у нас склалися чудові стосунки. Він надсилав мені повідомлення, умовляв перейти в "ПСЖ". Я ціную таке ставлення", — сказав Серхіо Рамос.

Раніше Фокус повідомляв, що Мессі побив рекорд Роналду в Instagram.

Раніше ми повідомляли, що Мессі більше не гравець "Барселони". 30 червня у нього завершився контракт із каталонським клубом, тому він може по праву вважатися вільним агентом. Очікувалося, що "Барселона" оголосить про продовження контракту з Мессі в день народження президента клубу, але так і не зробила цього.

Імовірність того, що Мессі все-таки продовжив контракт, але про це ще не повідомлено пресі, не заперечується.

Минулого місяця Мессі став рекордсменом за кількістю голів за збірну Аргентини, обійшовши Батістуту.

Мессі провів 145 матчів за збірну Аргентини, забивши 73 мʼячі. Батістута забив 45 голів у 49 матчах, трійку головних бомбардирів нації замикає Серхіо Агуеро — він забив 41 мʼяч за 97 ігор.

У минулому сезоні Мессі зіграв 47 матчів за "Барселону", забив 38 голів і віддав 14 гольових передач.