"Всегда найдется место": легенда футбола зазывает Месси в свою команду

Многолетний капитан сборной Испании хочет видеть аргентинского нападающего в своем новом клубе.

Аргентинский нападающий Лионель Месси до сих пор остается официально без клуба.

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Новичок "ПСЖ" защитник Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что Месси может тоже перейти в парижский клуб. Такие слухи начали ходить после того, как "Барселона" до сих пор не объявила о продлении контракта с легендой клуба.

"Мне нравится играть с лучшими, а Месси — один из лучших в мире. Я продолжаю говорить, что для него всегда найдется место в моей команде", – цитирует Рамоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports.

Также многолетний капитан мадридского "Реала" поделился своим мнением о бразильце Неймаре, с которым они много играли по разные стороны баррикад, а теперь будут выступать за один клуб – "ПСЖ".

"Несмотря на то что Неймар играл в "Барселоне", а я — в "Реале", у нас сложились отличные отношения. Он присылал мне сообщения, уговаривал перейти в "ПСЖ". Я ценю такое отношение", – сказал Серхио Рамос.

Ранее Фокус сообщал, что Месси побил рекорд Роналду в Instagram.

Ранее мы сообщали, что Месси больше не игрок "Барселоны". 30 июня у него завершился контракт с каталонским клубом, поэтому он может по праву считаться свободным агентом. Ожидалось, что "Барселона" объявит о продлении контракта с Месси в день рождения президента клуба, но так и не сделала этого.

Вероятность того, что Месси все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе, не исключается.

В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Месси провел 145 матчей за сборную Аргентину, забив 73 мяча. Батистута забил 45 голов в 49 матчах, тройку главных бомбардиров нации замыкает Серхио Агуэро – он забил 41 мяч за 97 игр.

В прошедшем сезоне Месси сыграл 47 матчей за "Барселону", забил 38 голов и отдал 14 голевых передач.