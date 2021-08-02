По зубам: "Шахтер" узнал возможного соперника в отборе Лиги чемпионов

"Горняки" сыграют с чехами или монегасками, если удастся пройти бельгийцев в предыдущей стадии отбора.

Сегодня, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов, в котором своих возможных будущих соперников узнал донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Горняки", которые в третьем квалификационном раунде сыграют против бельгийского "Генка", в случае прохода своего соперника, сыграют с победителем пары "Монако" — "Спарта" Прага.

Другим вероятным оппонентом мог стать победитель пары "ПСЖ" — "Мидтьюлланд", но они сыграют либо против "Бенфики", либо против московского "Спартака".

Напомним, что против "Генка" "Шахтер" сыграет первый поединок уже третьего августа. Матчи за выход в групповой этап Лиги чемпионов со стадии плей-офф запланированы на 17\18 и 24\25 августа соответственно

С нынешнего сезона "горняками" руководит итальянский специалист Роберто де Дзерби и его тренерский штаб. Клуб провел работу на трансферном рынке, купив целый ряд игроков, среди которых оказался и молодой бразилец Винисиус Тобиас, который присоединится к команде лишь в следующем году.

Напомним, что "Шахтер" стартовал с двух побед в рамках нового сезона украинской Премьер-лиги. В первом поединке Роберто де Дзерби дончане смогли обыграть "Ингулец" со счетом 2:1. Также стоит отметить, что за "горняков" дебютировали целый ряд новых футболистов, которые прибыли в текущее трансферное окно.

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.