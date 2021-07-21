Опять бразилец: "Шахтер" усилился новым молодым защитником

Донецкий "Шахтер" не меняет курс трансферной политики, приобретая очередного новичка из Латинской Америки.

Бразильский защитник "Интернасьоналя" Винисиус Тобиас продолжит карьеру в донецком "Шахтере", сообщает официальный сайт дончан.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бразилец присоединится к "Шахтеру" в феврале 2022 года, когда достигнет своего совершеннолетия.

Отметим, что Винисиус Тобиас – воспитанник "Интернасьонала" из Порту-Алегри. Выступал за юношеские и молодежную команды клуба. В 2021 году провел 10 матчей за U20 – 3 в чемпионате и 7 в Кубке и отметился одним голом с пенальти.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" презентовал звездных новичков.

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.