Знову бразилець: "Шахтар" підсилився новим молодим захисником

Донецький "Шахтар" не змінює курс трансферної політики, купуючи чергового новачка з Латинської Америки.

Бразильський захисник "Інтернасьйоналя" Вінісіус Тобіас продовжить карʼєру в донецькому "Шахтарі", повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Бразилець приєднається до "Шахтаря" в лютому 2022 року, коли досягне свого повноліття.

Зазначимо, що Вінісіус Тобіас — вихованець "Інтернасьйонала" з Порту-Алегрі. Виступав за юнацьку та молодіжну команди клубу. У 2021 році провів 10 матчів за U20 — 3 в чемпіонаті та 7 в Кубку й відзначився одним голом із пенальті.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" презентував зіркових новачків.

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Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може призвести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.