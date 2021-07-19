"Шахтар" презентував зіркових новачків (фото)

Донецький клуб похвалився потужним посиленням перед стартом нового сезону.

Донецький "Шахтар" показав трьох зіркових літніх новачків свого клубу.

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У це міжсезоння "гірники" підписали захисника Марлона, хавбека Педріні та форварда Лассіна Траоре.

Марлон гратиме під номером 26, Педріні — під 38-м, а Траоре — під 23-м.

[ + – ] Шахтар представив зіркових новачків Фото: ФК "Шахтар"

Марлон раніше виступав за італійський "Сассуоло", Педріні — за португальську "Бенфіку", а Траоре — за нідерландський "Аякс".

У нинішнє трансферне вікно "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: ексфутболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може привести.

Разом із тим, донецький клуб продовжив контракт із досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" із літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.