"Шахтер" презентовал звездных новичков (фото)

Донецкий клуб похвастался мощным усилением перед стартом нового сезона.

Донецкий "Шахтер" показал троих звездных летних новичков своего клуба.

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В текущее межсезонье "горняки" подписали защитника Марлона, хавбека Педриньо и форварда Лассину Траоре.

Марлон будет играть под номером 26, Педриньо – под 38-м, а Траоре – под 23-м.

[ + – ] Шахтер представил звездных новичков Фото: ФК "Шахтер"

Марлон ранее выступал за итальянский "Сассуоло", Педриньо — за португальскую "Бенфику", а Траоре — за нидерландский "Аякс".

В нынешнее трансферное окно "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: экс-футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.