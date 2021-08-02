По зубах: "Шахтар" дізнався можливого суперника у відборі Ліги чемпіонів

"Гірники" зіграють з чехами або монегасками, якщо вдасться пройти бельгійців у попередній стадії відбору.

Сьогодні, 2 серпня, відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів, в якому своїх можливих майбутніх суперників дізнався донецький "Шахтар", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Гірники", які в третьому кваліфікаційному раунді зіграють проти бельгійського "Генка", в разі проходу свого суперника, зіграють з переможцем пари "Монако" — "Спарта" Прага.

Іншим імовірним опонентом міг стати переможець пари "ПСЖ" — "Мідтьюлланн", але вони зіграють або проти "Бенфіки", або проти московського "Спартака".

Нагадаємо, що проти "Генка" "Шахтар" зіграє перший поєдинок уже третього серпня. Матчі за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів зі стадії плей-оф заплановані на 17 / 18 і 24 / 25 серпня відповідно

З нинішнього сезону "гірниками" керує італійський фахівець Роберто де Дзербі та його тренерський штаб. Клуб провів роботу на трансферному ринку, купивши низку гравців, серед яких виявився і молодий бразилець Вінісіус Тобіас, який приєднається до команди лише в наступному році.

Нагадаємо, що "Шахтар" стартував із двох перемог у рамках нового сезону української Прем'єр-ліги. У першому поєдинку Роберто де Дзербі донеччани змогли обіграти "Інгулець" з рахунком 2:1. Також варто зазначити, що за "гірників" дебютувала низка нових футболістів, які прибули в поточне трансферне вікно.

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт із 25-річним футболістом підписаний терміном на п'ять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.