Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпиады в Токио

Призерка чемпионата мира и чемпионата Европы завершила Олимпийские игры в Токио без медалей.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завершила выступления в финале Олимпиады-2020 в прыжках в длину.

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Украинка заняла итоговое 5-е место с прыжком на 6,88 м. Кроме того, Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках.

Лучший результат Бех-Романчук в помещении – 6,96 м, а на открытых стадионах – 6,93 м. В квалификации Олимпиады в Токио Бех-Романчук показала результат 6,71 м.

Напомним, что Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы-2018.

Олимпиада-2020

Прыжки в высоту

Финал

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,00 м

2. Бритни Риз (США) – 6,97 м

3. Есе Бруме (Нигерия) – 6,97 м

5. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,88 м

Сборная Украины занимает 60 место с пятью бронзовыми и одной серебряной медалями. Как минимум одну награду на Олимпийских играх выиграли спортсмены из 64 стран.

Украинский пловец Михаил Романчук принес украинской сборной первую серебряную медаль на Олимпийских играх в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем, сообщается в отчете оргкомитета Олимпиады в Токио.

До этого на счету украинцев на Олимпиаде в Токио были только бронзовые медали.

В полуфинал боксерского турнира Олимпийских игр попал и украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг.

Тем временем украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Елену Рыбакину из Казахстана и завоевала пятую бронзовую медаль для Украины.

Ранее Фокус сообщал, что легендарная украинская легкоатлетка Саладуха завершила карьеру.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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