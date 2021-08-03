Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі Олімпіади в Токіо

Призерка чемпіонату світу та чемпіонату Європи завершила Олімпійські ігри в Токіо без медалей.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завершила виступи у фіналі Олімпіади-2020 у стрибках у довжину.

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Українка посіла підсумкове 5-е місце зі стрибком на 6,88 м. Крім того, Бех-Романчук зробила 5 заступів у 6 спробах.

Кращий результат Бех-Романчук у приміщенні — 6,96 м, а на відкритих стадіонах — 6,93 м. У кваліфікації Олімпіади в Токіо Бех-Романчук показала результат 6,71 м.

Нагадаємо, що Бех-Романчук — срібна призерка чемпіонату світу 2019 року і чемпіонату Європи-2018.

Олімпіада-2020

Стрибки у висоту

Фінал

1. Маланка Міхамбо (Німеччина) — 7,00 м

2. Брітні Різ (США) — 6,97 м

3. Есе Бруме (Нігерія) — 6,97 м

5. Марина Бех-Романчук (Україна) — 6,88 м

Збірна України посідає 60 місце з п'ятьма бронзовими й однією срібною медалями. Як мінімум одну нагороду на Олімпійських іграх виграли спортсмени із 64 країн.

Український плавець Михайло Романчук приніс українській збірній першу срібну медаль на Олімпійських іграх у фіналі запливу чоловіків на 1 500 метрів вільним стилем, повідомляється в звіті оргкомітету Олімпіади в Токіо.

До цього на рахунку українців на Олімпіаді в Токіо були тільки бронзові медалі.

У півфінал боксерського турніру Олімпійських ігор потрапив й український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг.

Тим часом українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану і завоювала п'яту бронзову медаль для України.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарна українська легкоатлетка Саладуха завершила кар'єру.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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