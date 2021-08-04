Мимо пьедестала, но с личным рекордом: украинки Рыжикова и Ткачук проиграли в финале Олимпиады

Одна из украинок показала свой лучший персональный результат в беге на 400 метров с барьерами, а победительница забега финишировала с новым мировым рекордом

На Олимпиаде в Токио начался 12-й соревновательный день.

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Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук принимали участие в финале забега на 400 метров с барьерами. Рыжикова пришла к финишу пятой, показав время 53.08, а Ткачук стала шестой, с результатом 53.79. Отметим, что для Виктории Ткачук этот показатель стал персональным рекордом.

Победу в этом забеге праздновала американская спортсменка Сидни МакЛафлин, установившая новый мировой рекорд — 51.45. Второе место также досталось представительнице США Далайле Мухаммад, а бронзовую награду завоевала атлетка из Нидерландов Фемке Бол. Еще одна американка, Анна Кокрелл, была дисквалифицирована.

Олимпиада-2020. Бег 400 м с барьерами

Сидни МакЛафлин (США) — 51.46 (WR) Далайле Мухаммад (США) — 51.58 Фемке Бол (Нидерланды) — 52.03 Женьев Рассел (Ямайка) — 53.08 Анна Рыжикова (Украина) — 53.48 Виктория Ткачук (Украина) — 53.79 (PB) Джианна Вудруф (Панама) — 55.84

Отметим, что в 14:15 по киевскому времени состоится финал в соревнованиях по метанию молота, где Украину представит 20-летний спортсмен Михаил Кохан.

Напомним, 3 августа завершила выступления на Олимпиаде Марина Бех-Романчук. В финале соревнований по прыжкам в длину украинка показала результат 6,88 метров и заняла только пятое место.

В общем медальном зачете по итогам 11 соревновательных дней, Украина занимает 61 место, имея в активе 7 медалей: одну серебряную и шесть бронзовых. Копилка украинской сборной пополнилась вчера, когда в вольной борьбе у женщин, в весовой категории до 68 килограмм бронзовую награду выиграла Алла Черкасова.