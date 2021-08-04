Повз п'єдесталу, але з особистим рекордом: українки Рижикова і Ткачук програли у фіналі Олімпіади

Одна з українок показала свій кращий персональний результат у бігу на 400 метрів з бар'єрами, а переможниця забігу фінішувала з новим світовим рекордом

На Олімпіаді в Токіо почався 12-й змагальний день.

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Українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук брали участь у фіналі забігу на 400 метрів з бар'єрами. Рижикова прийшла до фінішу п'ятою, показавши час 53.08, а Ткачук стала шостою з результатом 53.79. Зазначимо, що для Вікторії Ткачук цей показник став персональним рекордом.

Перемогу в цьому забігу святкувала американська спортсменка Сідні Мак-Лафлін, яка встановила новий світовий рекорд — 51.45. Друге місце також дісталося представниці США Далайлі Мухаммад, а бронзову нагороду завоювала атлетка з Нідерландів Фемке Бол. Ще одна американка, Анна Кокрелл, була дискваліфікована.

Олімпіада-2020. Біг 400 м з бар'єрами

Сідні Мак-Лафлін (США) — 51.46 (WR) Далайла Мухаммад (США) — 51.58 Фемке Бол (Нідерланди) — 52.03 Женьєва Рассел (Ямайка) — 53.08 Анна Рижикова (Україна) — 53.48 Вікторія Ткачук (Україна) — 53.79 (PB) Джіанна Вудруф (Панама) — 55.84

Зазначимо, що о 14:15 за київським часом відбудеться фінал у змаганнях з метання молота, де Україну представить 20-річний спортсмен Михайло Кохан.

Нагадаємо, 3 серпня завершила виступи на Олімпіаді Марина Бех-Романчук. У фіналі змагань зі стрибків у довжину українка показала результат 6,88 метрів і посіла лише п'яте місце.

У загальному медальному заліку за підсумками 11 змагальних днів, Україна посідає 61 місце, маючи в активі 7 медалей: одну срібну і шість бронзових. Скарбничка української збірної поповнилася вчора, коли у вільній боротьбі у жінок, у ваговій категорії до 68 кілограмів бронзову нагороду виграла Алла Черкасова.