Костюк впечатлила откровенным фото в купальнике (фото)

Украинская теннисистка восстанавливается после интенсивной тренировочной программы и радует подписчиков откровенными фото.

Одна из ведущих теннисисток Украины Марта Костюк опубликовала новое фото в Instagram.

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Костюк поделилась фотографиями из Буковеля во время паузы в тренировках. Марта сделала несколько откровенных фото в желтом купальнике на фоне гор.

"Вот это жизнь", — подписала фото Костюк в Instagram.

Напомним, что Марта Костюк пропустила Олимпийские игры из-за травмы плеча. Украинка все это время тренировалась в Киеве, восстанавливаясь после травмы.

Марта Костюк сначала работала над компонентом выносливости, выполняя упражнения без ракетки, после чего приступила к полноценным тренировкам.

Ранее в эксклюзивном интервью Фокусу Марта Костюк подвела итоги своему выступлению на "Ролан Гаррос".

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио. Примечательно, что Украина взяла медаль в теннисе впервые в истории на Олимпийских играх. До этого лучшим результатом украинских игроков на Олимпиадах был полуфинал сестер Алены и Катерины Бондаренко в 2008 году в Пекине.

В общем медальном зачете по итогам 11 соревновательных дней, Украина занимает 61 место, имея в активе 7 медалей: одну серебряную и шесть бронзовых. Копилка украинской сборной пополнилась вчера, когда в вольной борьбе у женщин, в весовой категории до 68 килограмм бронзовую награду выиграла Алла Черкасова.

Лидирует по количеству наград сборная Китая и имеет значительное преимущество над США.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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