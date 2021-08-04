Костюк вразила відвертим фото в купальнику (фото)

Українська тенісистка відновлюється після інтенсивної тренувальної програми і радує підписників відвертими фото.

Одна з провідних тенісисток України Марта Костюк опублікувала нове фото в Instagram.

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Костюк поділилася фотографіями з Буковеля під час паузи в тренуваннях. Марта зробила кілька відвертих фото в жовтому купальнику на фоні гір.

"Ось це життя", — підписала фото Костюк в Instagram.

Нагадаємо, що Марта Костюк пропустила Олімпійські ігри через травму плеча. Українка весь цей час тренувалася в Києві, відновлюючись після травми.

Марта Костюк спочатку працювала над компонентом витривалості, виконуючи вправи без ракетки, після чого приступила до повноцінних тренувань.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Марта Костюк підбила підсумки свого виступу на "Ролан Гаррос".

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді в Токіо. Примітно, що Україна взяла медаль у тенісі вперше в історії на Олімпійських іграх. До цього найкращим результатом українських гравців на Олімпіадах був півфінал сестер Олени та Катерини Бондаренко у 2008 році в Пекіні.

У загальному медальному заліку за підсумками 11 змагальних днів, Україна посідає 61 місце, маючи в активі 7 медалей: одну срібну і шість бронзових. Скарбничка української збірної поповнилася вчора, коли у вільній боротьбі в жінок, у ваговій категорії до 68 кілограмів бронзову нагороду виграла Алла Черкасова.

Лідирує за кількістю нагород збірна Китаю і має значну перевагу над США.

Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня.

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