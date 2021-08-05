Красивая девушка в поле: украинский клуб ярко представил новую форму (фото)

Клуб второй лиги Украины порадовал болельщиков нестандартной презентацией новой экипировки.

Футбольный клуб "ЛНЗ" креативно представил выездной комплект формы на новый сезон Второй лиги Украины.

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На фотосессии новой формы девушка позировала в новой экипировке команды на фоне природы – презентация прошла на полях пшеницы.

Экипировка выполнена в белом цвете. Техническим спонсором черкасского клуба является компания Puma.

Ранее "ЛНЗ" показал домашнюю форму в фиолетовом цветовом решении – в ней футболисты будут играть чаще.

Отметим, что "ЛНЗ" представляет Лебедин из Черкасской области. Клуб является новичком второй лиги Украины и до этого победил чемпионате Украины среди аматоров. В финале "ЛНЗ" обыграл "Викторию" из Сумской области со счетом 2:0.

Также футболисты "ЛНЗ" выиграли в прошлом сезоне Кубок Украины среди аматоров.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский клуб выгнал футболиста из-за регулярного употребления алкоголя.

По данным портала Ua-Football, Сикорский вместе со Слинкиным и еще двумя игроками команды были замечены в ночном клубе в состоянии алкогольного опьянения. Двум неназванным представителям "Перемоги" дали последний шанс в команде после этого происшествия.

Также Фокус рассказывал, что в украинском футболе произошел большой скандал: клуб снялся с чемпионата после поражения в первом матче

В игре стартового тура Первой Лиги "Металлист" на выезде обыграл своего оппонента со счетом 2:0, а арбитр матча удалил по ходу встречи двух футболистов "Альянса" и назначил пенальти в ворота хозяев.

До этого мы рассказывали, как в скандал угодил звездный футболист Уэйн Руни, он обратился в полицию из-за фото с полуобнаженными девушками.