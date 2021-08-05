Красива дівчина в полі: український клуб яскраво представив нову форму (фото)

Клуб другої ліги України порадував уболівальників нестандартною презентацією нової екіпіровки.

Футбольний клуб "ЛНЗ" креативно представив виїзний комплект форми на новий сезон Другої ліги України.

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На фотосесії нової форми дівчина позувала в новій формі команди на фоні природи — презентація пройшла на полях пшениці.

Екіпіровка виконана в білому кольорі. Технічним спонсором черкаського клубу є компанія Puma.

Раніше "ЛНЗ" показав домашню форму у фіолетовому кольорі — у ній футболісти гратимуть частіше.

Зазначимо, що "ЛНЗ" представляє Лебедин з Черкаської області. Клуб є новачком другої ліги України і до цього переміг на чемпіонаті України серед аматорів. У фіналі "ЛНЗ" обіграв "Вікторію" із Сумської області з рахунком 2: 0.

Також футболісти "ЛНЗ" виграли в минулому сезоні Кубок України серед аматорів.

Раніше Фокус розповідав, що український клуб вигнав футболіста через регулярне вживання алкоголю.

За даними порталу Ua-Football, Сікорський разом зі Слінкіним і ще двома гравцями команди були помічені в нічному клубі в стані алкогольного сп'яніння. Двом неназваним представникам "Перемоги" дали останній шанс у команді після цієї події.

Також Фокус розповідав, що в українському футболі стався великий скандал: клуб знявся з чемпіонату після поразки в першому матчі

У грі стартового туру Першої Ліги "Металіст" на виїзді обіграв свого опонента з рахунком 2:0, а арбітр матчу вилучив по ходу зустрічі двох футболістів "Альянсу" і призначив пенальті у ворота господарів.

До цього ми розповідали, як у скандал потрапив зірковий футболіст Вейн Руні, він звернувся в поліцію через фото з напівоголеними дівчатами.