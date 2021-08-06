Андрей Пятов собирается заняться бизнесом

Легендарный украинский вратарь рассказал о своем обучении менеджменту и о том, как изменилось его отношение к рекламному рынку

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал Фокусу, планирует ли заняться бизнесом после завершения карьеры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"У Саши Кучера есть бизнес, и все равно он пошел тренировать. И Слава Шевчук тоже стал тренером. Я с ним общаюсь сейчас и вижу, насколько человеку тяжело без спорта. Все равно мы все возвращаемся в спорт, потому что это наша жизнь. Без футбола тяжело жить дальше.

Что касается бизнеса, то у меня есть определенные направления благодаря моему куму. Я ему очень признателен, но тут надо учиться, если хочешь быть успешным бизнесменом. Просто так с неба ничего не падает. Сейчас есть возможность совмещать спорт и обучение", – сказал Пятов в интервью Фокусу.

Подробнее о том, что думает Андрей Пятов о завершении карьеры в сборной, роли многодетного отца а также подробности того, что произошло с бразильцем Тайсоном, который весной досрочно покинул донецкий клуб — читайте в интервью "Фокусу".

Кроме того, Андрей Пятов признался, что изменил свое отношение к рекламе после съемок в нескольких роликах.

"Это хороший опыт, я многое переосмыслил за этот период, поменял взгляды. Мне показали много примеров из других стран, как в США баскетболисты относятся к своему медийному образу, и я понял, что мне нужно развиваться. Это тоже своего рода образование.

Я полгода занимался с медиакоучем, мне ставили дикцию, проводили разминки мышц лица, и мне очень нравилось. Кстати, на днях виделся с этим же коучем и сказал, что после того как начнется чемпионат и я адаптирую свой график, то обязательно снова к нему вернусь", — сказал Пятов.

Напомним, на текущей неделе "Шахтер" успешно стартовал в Лиге чемпионов, одержав выездную победу над бельгийским "Генком" со счетом 2:1. В составе донецкого клуба забивали бразильцы Тете и Алан Патрик.