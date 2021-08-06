Андрій П'ятов збирається зайнятися бізнесом

Легендарний український воротар розповів про своє навчання менеджменту та про те, як змінилося його ставлення до рекламного ринку

Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов розповів Фокусу, чи планує зайнятися бізнесом після завершення кар'єри.

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"У Саші Кучера є бізнес, і все одно він пішов тренувати. І Слава Шевчук теж став тренером. Я з ним спілкуюся зараз і бачу, наскільки людині важко без спорту. Все одно ми всі повертаємося в спорт, тому що це наше життя. Без футболу важко жити далі.

Що стосується бізнесу, то в мене є певні напрямки завдяки моєму куму. Я йому дуже вдячний, але тут треба вчитися, якщо хочеш бути успішним бізнесменом. Просто так із неба нічого не падає. Зараз є можливість поєднувати спорт і навчання", — сказав П'ятов в інтерв'ю Фокусу.

Детальніше про те, що думає Андрій П'ятов про завершення кар'єри в збірній, роль багатодітного батька, а також подробиці того, що сталося з бразильцем Тайсоном, який навесні достроково покинув донецький клуб, — читайте в інтерв'ю "Фокусу".

Крім того, Андрій П'ятов зізнався, що змінив своє ставлення до реклами після зйомок у кількох роликах.

"Це хороший досвід, я багато чого переосмислив за цей період, змінив погляди. Мені показали багато прикладів із інших країн, як у США баскетболісти ставляться до свого медійного образу, і я зрозумів, що мені потрібно розвиватися. Це теж свого роду освіта.

Я пів року займався з медіакоучем, мені ставили дикцію, проводили розминки м'язів обличчя, і мені дуже подобалося. До речі, днями бачився з цим же коучем і сказав, що після того, як почнеться чемпіонат і я адаптую свій графік, то обов'язково знову до нього повернуся", — сказав П'ятов.

Нагадаємо, на поточному тижні "Шахтар" успішно стартував у Лізі чемпіонів, здобувши виїзну перемогу над бельгійським "Генком" із рахунком 2:1. У складі донецького клубу забивали бразильці Тете й Алан Патрік.