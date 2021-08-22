Легионер "Динамо" согласился перейти в итальянский клуб

Люксембургский нападающий покинет чемпиона Украины, так и не реализовав свой потенциал.

Крайний нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии, сообщает Tutto Salernitana.

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Новичок чемпионата Италии клуб "Салернитана" заинтересован в подписании люксембургского легионера киевлян, а сам футболист согласился принять новый вызов и сыграть в итальянской Серии А.

Клубы уже начали переговоры о трансфере, поскольку с футболистом уже обсудили детали личного контракта.

В нынешнем сезоне Жерсон Родригес провел три матча в чемпионате Украины, однако не отличался результативными действиями на поле.

Однажды Жерсон Родригес угодил в скандал во время матча чемпионата Украины: после того, как его заменили, Родригес демонстративно отказался жать руку тренерскому штабу и в ярости ударил ногой бутылки с водой, которые стояли возле скамейки запасных.

Кто будет играть в нападении "Динамо" после ухода Жерсона?

Чемпион Украины киевское "Динамо" имеет широкий кадровый выбор нападающих. Киевляне перед сезоном подписали контракт с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом и арендовали из московского ЦСКА белорусского форварда Илью Шкурина, который оказался в киевском клубе из-за того, что белорусские власти просили российский клуб депортировать футболиста за его отказ выступать за сборную Беларуси при режиме Лукашенко. Московский клуб в итоге решил отдать в аренду белоруса в киевский клуб, где ему будет безопаснее.

Оба игрока практически не играют за киевский клуб – по слухам, обоих форвардов руководство киевского клуба подписало без одобрения главного тренера команды Мирчи Луческу и он не очень на них рассчитывает.

К тому же, киевляне имеют в своем расположении двух украинских нападающих – Артема Беседина и Владислава Супрягу. Последнего руководство киевского клуба намерено отправить в аренду, чтобы дать украинскому футболисту больше игровой практики.

В итальянских СМИ обсуждался трансфер Супряги в "Дженоа" и "Сампдорию". Итальянцы до сих пор ведут переговоры по трансферу Супряги с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, однако не могут договориться о деталях перехода.