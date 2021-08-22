Легіонер "Динамо" погодився перейти в італійський клуб

Люксембурзький нападник покине чемпіона України, так і не реалізувавши свій потенціал.

Крайній нападаючий київського "Динамо" Жерсон Родрігес близький до того, щоб продовжити кар'єру в Італії, повідомляє Tutto Salernitana.

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Новачок чемпіонату Італії клуб "Салернітана" зацікавлений в підписанні люксембурзького легіонера киян, а сам футболіст погодився прийняти новий виклик і зіграти в італійській Серії А.

Клуби вже почали переговори про трансфер, оскільки з футболістом вже обговорили деталі особистого контракту.

У нинішньому сезоні Жерсон Родрігес провів три матчі в чемпіонаті України, однак не відрізнявся результативними діями на полі.

Одного разу Жерсон Родрігес потрапив в скандал під час матчу чемпіонату України: після того, як його замінили, Родригес демонстративно відмовився тиснути руку тренерському штабу і в люті вдарив ногою пляшки з водою, які стояли біля лави запасних.

Хто буде грати в нападі "Динамо" після відходу Жерсона?

Чемпіон України київське "Динамо" має широкий кадровий вибір нападників. Кияни перед сезоном підписали контракт з венесуельським нападаючим Еріком Рамірес і орендували з московського ЦСКА білоруського форварда Іллю Шкурина, який виявився в київському клубі через те, що білоруська влада просили російський клуб депортувати футболіста за його відмову виступати за збірну Білорусі при режимі Лукашенко. Московський клуб в підсумку вирішив віддати в оренду білоруса в київський клуб, де йому буде безпечніше.

Обидва гравці практично не грають за київський клуб — за чутками, обох форвардів керівництво київського клубу підписало без схвалення головного тренера команди Мірчі Луческу і він не дуже на них розраховує.

До того ж, кияни мають в своєму розташуванні двох українських нападників — Артема Бесєдіна і Владислава супряга. Останнього керівництво київського клубу має намір відправити в оренду, щоб дати українському футболісту більше ігрової практики.

В італійських ЗМІ обговорювалося трансфер супряга в "Дженоа" і "Сампдорію". Італійці досі ведуть переговори по трансферу супряга з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, проте не можуть домовитися про деталі переходу.