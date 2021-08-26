"Сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке", — Де Дзерби о матче "Шахтера" с "Монако"

Наставник горняков считает, что "Шахтер" больше заслужил выход в групповой этап Лиги Чемпионов, чем "Монако".

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби раскрыл "секрет успеха" футболистов во вчерашнем матче с "Монако", завершившийся ничьей 2:2 и обеспечивший "горнякам" выход в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА 2021-2022. Об этом наставник "горняков" рассказал на послематчевой конференции.

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По словам специалиста, "Шахтер" играл на оборону и отдал инициативу в матче "монегаскам", но это не было решением тренерского штаба.

Роберто Де Дзерби отметил, что "горняки" в первом тайме не смогли показать скоростной футбол из-за жесткого прессинга "Монако", а игра кардинально изменилась после выхода на поле Фернандо и Михаила Мудрика.

На пресс-конференции после окончания матча главный тренер "Шахтера" раскрыл "секрет успеха" своих футболистов в важном матче за выход в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

По словам Де Дзерби, у "Шахтера" есть то, чего нет в других командах, — "сердце и яйца", которые нельзя купить на трансферном рынке.

"У "Монако" есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке", — заявил Де Дзерби в общении с журналистами.

Итальянский тренер уверен, что "Шахтер" заслужил выход в групповой этап Лиги Чемпионов, а голевой момент с Михаилом Мудриком во втором экстра-тайме был неслучайным.

"Заслужили больше эту победу, чем "Монако". Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят", — резюмировал Де Дзерби на пресс-конференции.

Ранее Фокус рассказывал, что "Шахтер" вышел в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря автоголу на 114-й минуте. Донецкий клуб во втором экстра-тайме сумел вырвать ничью у "Монако", а решающий мяч в свои ворота оформил защитник "монегасков" Рубен Агиляр.

Также Фокус в своей статье разбирал матч "Шахтера" и "Монако" за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА 2021-2022.