"Серце та яйця не можна купити на трансферному ринку", — Де Дзербі про матч "Шахтаря" з "Монако"

Наставник гірників вважає, що "Шахтар" більше заслужив вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів, ніж "Монако".

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розкрив "секрет успіху" футболістів у вчорашньому матчі з "Монако", що завершився нічиєю 2:2 і забезпечив "гірникам" вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА 2021-2022. Про це наставник "гірників" розповів на післяматчевій конференції.

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За словами фахівця, "Шахтар" грав на оборону та віддав ініціативу в матчі "монегаскам", але це не було рішенням тренерського штабу.

Роберто Де Дзербі зазначив, що "гірники" в першому таймі не змогли показати швидкісний футбол через жорсткий пресинг "Монако", а гра кардинально змінилася після виходу на поле Фернандо і Михайла Мудрика.

На пресконференції після закінчення матчу головний тренер "Шахтаря" розкрив "секрет успіху" своїх футболістів у важливому матчі за вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА.

За словами Де Дзербі, у "Шахтаря" є те, чого немає в інших командах, — "серце та яйця", які не можна купити на трансферному ринку.

"У "Монако" є технічні, фізичні, індивідуальні якості. У нас інші фізичні характеристики, але є техніка й індивідуальність також. Не у всіх швидкість, як у Фернандо, наприклад, який вийшов на заміну, але в нас є те, чого немає в інших командах, — серце та яйця. І коли є серце та яйця, можна все робити. Сьогодні не було такого матчу, який я бачив у своїй голові, але я дуже гордий, тому що в перерві я бачив їх трохи дивними. У нас були труднощі в той момент. А потім серце та яйця анулювали різницю, яка була в першому таймі. А серце та яйця не можна купити на трансферному ринку", — заявив Де Дзербі в спілкуванні із журналістами.

Італійський тренер упевнений, що "Шахтар" заслужив вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів, а гольовий момент із Михайлом Мудриком у другому екстра-таймі був невипадковим.

"Заслужили більше цю перемогу, ніж "Монако". Тому ми зараз святкуємо перемогу, а інші просто говорять", — резюмував Де Дзербі на пресконференції.

Раніше Фокус розповідав, що "Шахтар" вийшов у груповий етап Ліги Чемпіонів завдяки автоголу на 114-й хвилині. Донецький клуб у другому екстра-таймі зумів вирвати нічию у "Монако", а вирішальний м'яч у свої ворота оформив захисник "монегасків" Рубен Агіляр.

Також Фокус у своїй статті розбирав матч "Шахтаря" і "Монако" за путівку в груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА 2021-2022.