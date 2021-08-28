Расписание Лиги Чемпионов UEFA: когда играют "Шахтер" и "Динамо"

В этом сезоне за победу в Лиге Чемпионов борются два украинских клуба: "Шахтер", победивший "Монако" в отборочном матче, и "Динамо", который стал чемпионом Украины.

14-15 сентября состоится первый тур Лиги Чемпионов, в котором принимают участие украинские футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер". Рассписание появилось на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

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Во вторник, 14 сентября, в рамках Лиги Чемпионов будут играть 14 команд. Первым соперником украинского ФК "Динамо" станет "Бенфика" из Португалии. На следующий день, 15 сентября, "Шахтер" встретится с "Шерифом" из Тирасполя. Во втором туре "Динамо" столкнется с немецкой "Баварией", а "Шахтер" — с "Интером". Далее приводим полное расписание игр украинских клубов в Лиге Чемпионов, которые покажет сервис MEGOGO.

Первый тур:

14 сентября. Динамо — Бенфика. 22:00.

15 сентября. Шериф — Шахтер. 19:45.

Второй тур:

28 сентября. Шахтер — Интер. 19:45

29 сентября. Бавария — Динамо. 22:00

Третий тур:

19 октября. Шахтер — Реал. 22:00

20 октября. Барселона — Динамо. 19:45

Четвертый тур:

2 ноября. Динамо — Барселона. 22:00

3 ноября. Реал — Шахтер. 19:45

Пятый тур:

23 ноября. Динамо — Бавария. 19:45

24 ноября. Интер — Шахтер. 19:45

Шестой тур:

7 декабря. Шахтер — Шериф. 22:00

8 декабря. Бенфика — Динамо. 22:00

Напомним, "Шахтер" ворвался в групповой этап Лиги Чемпионов, победив "Монако" в отборочном матче. Кроме него, из украинских клубов на чемпионат попала еще одна команда — "Динамо", которая получила прямую путевку на правах чемпиона Украины.

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, во время которой украинцы узнали своих соперников. "Динамо" будет сражаться с мюнхенской "Баварией", каталонской "Барселоной" и лиссабонской "Бенфикой" в группе E, а "Шахтер" — с миланским "Интером", мадридским "Реалом" и тираспольским "Шерифом" в группе D.

Ранее спортивный обозреватель Фокуса Даниил Вереитин рассказал, почему украинцам так сложно смотреть трансляции Лиги чемпионов. В этом сезоне в Украине матчи эксклюзивно показывает компания MEGOGO и их телевизионный партнер "Volia TV".