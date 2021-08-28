Расписание Лиги Чемпионов UEFA: когда играют "Шахтер" и "Динамо"
В этом сезоне за победу в Лиге Чемпионов борются два украинских клуба: "Шахтер", победивший "Монако" в отборочном матче, и "Динамо", который стал чемпионом Украины.
14-15 сентября состоится первый тур Лиги Чемпионов, в котором принимают участие украинские футбольные клубы "Динамо" и "Шахтер". Рассписание появилось на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Во вторник, 14 сентября, в рамках Лиги Чемпионов будут играть 14 команд. Первым соперником украинского ФК "Динамо" станет "Бенфика" из Португалии. На следующий день, 15 сентября, "Шахтер" встретится с "Шерифом" из Тирасполя. Во втором туре "Динамо" столкнется с немецкой "Баварией", а "Шахтер" — с "Интером". Далее приводим полное расписание игр украинских клубов в Лиге Чемпионов, которые покажет сервис MEGOGO.
Первый тур:
14 сентября. Динамо — Бенфика. 22:00.
15 сентября. Шериф — Шахтер. 19:45.
Второй тур:
28 сентября. Шахтер — Интер. 19:45
29 сентября. Бавария — Динамо. 22:00
Третий тур:
19 октября. Шахтер — Реал. 22:00
20 октября. Барселона — Динамо. 19:45
Четвертый тур:
2 ноября. Динамо — Барселона. 22:00
3 ноября. Реал — Шахтер. 19:45
Пятый тур:
23 ноября. Динамо — Бавария. 19:45
24 ноября. Интер — Шахтер. 19:45
Шестой тур:
7 декабря. Шахтер — Шериф. 22:00
8 декабря. Бенфика — Динамо. 22:00
Напомним, "Шахтер" ворвался в групповой этап Лиги Чемпионов, победив "Монако" в отборочном матче. Кроме него, из украинских клубов на чемпионат попала еще одна команда — "Динамо", которая получила прямую путевку на правах чемпиона Украины.
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, во время которой украинцы узнали своих соперников. "Динамо" будет сражаться с мюнхенской "Баварией", каталонской "Барселоной" и лиссабонской "Бенфикой" в группе E, а "Шахтер" — с миланским "Интером", мадридским "Реалом" и тираспольским "Шерифом" в группе D.
Ранее спортивный обозреватель Фокуса Даниил Вереитин рассказал, почему украинцам так сложно смотреть трансляции Лиги чемпионов. В этом сезоне в Украине матчи эксклюзивно показывает компания MEGOGO и их телевизионный партнер "Volia TV".