Пираты поневоле. Что не так с платными трансляциями матчей Лиги чемпионов на сервисе MEGOGO

Донецкий "Шахтер" накануне порадовал всю Украину победой над "Монако" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. Чтобы войти в число 32 лучших клубов Старого Света, команде Де Дзерби важно теперь не проиграть в Харькове через неделю. До группового этапа Лиги чемпионов уже даже не рукой подать — осталось пальцем нажать кнопку "Открыть".

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И все бы хорошо, но украинские болельщики в день игры столкнулись с проблемой: а где смотреть матч Монако — Шахтер?

С сезона 2021/2022 в Украине только один эксклюзивный транслятор: компания MEGOGO. Да, у них есть телевизионный партнер "Volia TV", но если у вас другой кабельный оператор — забудьте о просмотре футбола на большом экране.

Итак, я пользователь MEGOGO и плачу этой компании $8 в месяц за подписку "Оптимальная". С ее помощью я уже посмотрел бой Ломаченко — Накатани и ничего не подозревая, настраиваюсь на просмотр матча Монако — Шахтер.

Днем мне пишет друг Владислав с вопросом, купил ли я подписку на Мегого? Я уверенно ему отвечаю, что у меня она есть и я посмотрю матч с вечером. Он говорит, что нужна "Максимальная", а я машу рукой и думаю, что это сказки.

Важная ремарка: раньше я смотрел футбол на сервисе oll.tv и по телевизору, благодаря своему кабельному провайдеру. То есть, я тоже платил за контент и смотрел все матчи без проблем. Но теперь они догнали меня.

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Все дело в том, что MEGOGO недостаточно хорошо контактировало с пользователями относительно футбольных трансляций. Ребята, вы уже не просто компания, которая параллельно показывает матчи по суб-лицензии, а эксклюзивный транслятор матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в Украине! Вы должны заботиться о пользователях до мелочей. Я захожу на сайт в 21:00, вижу баннер с матчем Монако — Шахтер, надпись "Подписка" и уточнение "подключить за 150 грн". Естественно, я думаю, что это стоимость просмотра отдельно взятого матча, возмущаюсь и ухожу. Но перед этим все же пробую посмотреть, и мне предлагают оформить ту самую "Максимальную" за 299 грн/месяц.

[ + – ] Матч "Монако" - "Шахтер": посмотреть можно за немалые деньги Фото: Скриншот

Я спрашиваю себя: "зачем мне этот сервис, если я им и так плачу, а они хотят еще?". Я ушел искать трансляцию на пиратских ресурсах, преодолевая свой стыд, потому что столько лет платил за контент и ругал пиратов, но теперь оказался заложником ситуации.

Пиратить не пришлось, достаточно просто обойти геоблок на сайте транслятора из соседней страны, где матч Монако — Шахтер транслировался абсолютно бесплатно.

Кстати, обратите внимание, что в социальных сетях, в день матча, компания не потрудилась пояснить пользователям, в каком пакете им можно посмотреть матч "Монако" — "Шахтер". Что мешало дописать хотя бы одно предложение в этот пост — загадка из разряда "Где хранятся конспекты Лобановского".

[ + – ] Анонс к матчу "Монако" - "Шахтер"

Только после просмотра матча мой друг Никита пояснил мне, что:

Спорт у MEGOGO доступен либо по дополнительной подписке ($8 + 150 гривен за спорт), либо в пакете "Максимальная";

что информация о пакете "Спорт", оказывается есть в настройках профиля, там где подписки и платежи;

новый пользователь MEGOGO может приобрести пробную подписку на спорт за 69 гривен, а потом решить, оставаться ему за 200 грн/мес или идти искать "пиратку".

Исходя из полученной информации, мой стыд за бесплатный просмотр поглотил меня еще больше, но к официальному телетранслятору появился ряд неприятных вопросов.

Например, как я должен понять, что 150 гривен — это цена за пакет "спорт", а не просмотр одного матча? Если нажать кнопку "подключить", вас переведет на страницу пакета "Максимальная", а не на страницу дополнительного пакета "Спорт".

Почему, имея мой номер телефона и электронный адрес, компания MEGOGO не прислала в первый день эксклюзивного показа ЛЧ информацию, как мне посмотреть этот матч на их сервисе, которому я уже плачу деньги?

Исходя из чего рассчитывалась сумма дополнительной подписки и подписки "Максимальная"? Если из затрат на контент, то зачем вы скупили все, если его теперь могут смотреть только те, у кого средний уровень достатка и выше?

Как это должно работать в системе HoReCa и какая цена установлена для кафе и ресторанов за один экран, если рядовой пользователь вынужден платить 300 гривен в месяц?

Как должен смотреть футбол условный пенсионер дед Гриша из Жмеринки, если у него пенсия 1800 гривен, из которых даже при наличии интернета он заплатит 150 грн абонплаты и 300 за вашу подписку "Максимальная"?

И, наконец, когда ваши пиарщики отдадут свою зарплату другу Никите, который сделал вашу работу за Вас?

На своих страницах в социальных сетях я провел опрос среди знакомых: кто и где смотрел матч. Примерно 50% смотрели на MEGOGO, еще часть — у того самого транслятора из соседней страны, а некоторым повезло и они увидели победу Шахтера с трибун стадиона Луи II.

Словом, первый блин вышел комом. Есть надежда, что официальный транслятор исправится и начнет коммуницировать с пользователями, пояснять им, что и сколько стоит, где смотреть, какую подписку лучше выбрать.

И что желание посмотреть футбол не разобьется о рытье в пакетах и поиске нужного тарифа, когда начался первый тайм.

Помнится, раньше много ругали телеканалы "Футбол" и обвиняли собственника "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова в монополизме. Дескать , 110 гривен в месяц за все матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы — дорого. Да, сервис oll.tv работал ужасно, но в кабельных сетях и спутниковой платформе проблем не было. Но сейчас ведь, наверное, стало лучше — и цена демократичнее, и выбор площадки шире. А сколько пользователей новых придет… к транслятору из чужой страны.

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Промолчу о платежеспособности населения и готовности платить такую цену за продукт. Но опять-таки, как мне пояснили в службе поддержки MEGOGO, одновременно к одному аккаунту может привязать 5 устройств, но во время матча можно смотреть трансляцию не более, чем с двух. То есть, если вы нашли двоих друзей, с кем сделаете стоимость подписки на месяц символической (100 грн), то из вас троих кто-то один точно не посмотрит матч. Платить меньше, чем 150 гривен в месяц за футбол у вас уже не получится.

Хочется надеяться, что в MEGOGO увидят этот текст и сделают шаг навстречу пользователю. Иначе грош цена переходу на цивилизованную модель потребления контента, реализованную таким странным и неудобным образом.