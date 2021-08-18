UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения

Пираты поневоле. Что не так с платными трансляциями матчей Лиги чемпионов на сервисе MEGOGO

Донецкий "Шахтер" порадовал всю Украину победой над "Монако" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. И все бы хорошо, но украинские болельщики в день игры столкнулись с проблемой: а где смотреть матч Монако — Шахтер?

Даниил Вереитин
Даниил Вереитин
Журналист, спортивный обозреватель
202
Шахтер Монако, лига чемпионов, телевидение
"Шахтер" выиграл "Монако", но этого не увидели тысячи украинских телезрителей

Донецкий "Шахтер" накануне порадовал всю Украину победой над "Монако" в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. Чтобы войти в число 32 лучших клубов Старого Света, команде Де Дзерби важно теперь не проиграть в Харькове через неделю. До группового этапа Лиги чемпионов уже даже не рукой подать — осталось пальцем нажать кнопку "Открыть".

И все бы хорошо, но украинские болельщики в день игры столкнулись с проблемой: а где смотреть матч Монако — Шахтер?

С сезона 2021/2022 в Украине только один эксклюзивный транслятор: компания MEGOGO. Да, у них есть телевизионный партнер "Volia TV", но если у вас другой кабельный оператор — забудьте о просмотре футбола на большом экране.

Итак, я пользователь MEGOGO и плачу этой компании $8 в месяц за подписку "Оптимальная". С ее помощью я уже посмотрел бой Ломаченко — Накатани и ничего не подозревая, настраиваюсь на просмотр матча Монако — Шахтер.

Днем мне пишет друг Владислав с вопросом, купил ли я подписку на Мегого? Я уверенно ему отвечаю, что у меня она есть и я посмотрю матч с вечером. Он говорит, что нужна "Максимальная", а я машу рукой и думаю, что это сказки.

Важная ремарка: раньше я смотрел футбол на сервисе oll.tv и по телевизору, благодаря своему кабельному провайдеру. То есть, я тоже платил за контент и смотрел все матчи без проблем. Но теперь они догнали меня.

Важно
За сборную не стыдно, за поражение — обидно. 5 выводов из выступления Украины на Евро-2020
За сборную не стыдно, за поражение — обидно. 5 выводов из выступления Украины на Евро-2020

Все дело в том, что MEGOGO недостаточно хорошо контактировало с пользователями относительно футбольных трансляций. Ребята, вы уже не просто компания, которая параллельно показывает матчи по суб-лицензии, а эксклюзивный транслятор матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА в Украине! Вы должны заботиться о пользователях до мелочей. Я захожу на сайт в 21:00, вижу баннер с матчем Монако — Шахтер, надпись "Подписка" и уточнение "подключить за 150 грн". Естественно, я думаю, что это стоимость просмотра отдельно взятого матча, возмущаюсь и ухожу. Но перед этим все же пробую посмотреть, и мне предлагают оформить ту самую "Максимальную" за 299 грн/месяц.

Монако Шахтер, Лига чемпионов, мегого
Матч "Монако" - "Шахтер": посмотреть можно за немалые деньги
Фото: Скриншот

Я спрашиваю себя: "зачем мне этот сервис, если я им и так плачу, а они хотят еще?". Я ушел искать трансляцию на пиратских ресурсах, преодолевая свой стыд, потому что столько лет платил за контент и ругал пиратов, но теперь оказался заложником ситуации.

Пиратить не пришлось, достаточно просто обойти геоблок на сайте транслятора из соседней страны, где матч Монако — Шахтер транслировался абсолютно бесплатно.

Кстати, обратите внимание, что в социальных сетях, в день матча, компания не потрудилась пояснить пользователям, в каком пакете им можно посмотреть матч "Монако" — "Шахтер". Что мешало дописать хотя бы одно предложение в этот пост — загадка из разряда "Где хранятся конспекты Лобановского".

Монако - Шахтер, Мегого, Лига чемпионов
Анонс к матчу "Монако" - "Шахтер"

Только после просмотра матча мой друг Никита пояснил мне, что:

  • Спорт у MEGOGO доступен либо по дополнительной подписке ($8 + 150 гривен за спорт), либо в пакете "Максимальная";
  • что информация о пакете "Спорт", оказывается есть в настройках профиля, там где подписки и платежи;
  • новый пользователь MEGOGO может приобрести пробную подписку на спорт за 69 гривен, а потом решить, оставаться ему за 200 грн/мес или идти искать "пиратку".

Исходя из полученной информации, мой стыд за бесплатный просмотр поглотил меня еще больше, но к официальному телетранслятору появился ряд неприятных вопросов.

Например, как я должен понять, что 150 гривен — это цена за пакет "спорт", а не просмотр одного матча? Если нажать кнопку "подключить", вас переведет на страницу пакета "Максимальная", а не на страницу дополнительного пакета "Спорт".

Почему, имея мой номер телефона и электронный адрес, компания MEGOGO не прислала в первый день эксклюзивного показа ЛЧ информацию, как мне посмотреть этот матч на их сервисе, которому я уже плачу деньги?

Исходя из чего рассчитывалась сумма дополнительной подписки и подписки "Максимальная"? Если из затрат на контент, то зачем вы скупили все, если его теперь могут смотреть только те, у кого средний уровень достатка и выше?

Как это должно работать в системе HoReCa и какая цена установлена для кафе и ресторанов за один экран, если рядовой пользователь вынужден платить 300 гривен в месяц?

Как должен смотреть футбол условный пенсионер дед Гриша из Жмеринки, если у него пенсия 1800 гривен, из которых даже при наличии интернета он заплатит 150 грн абонплаты и 300 за вашу подписку "Максимальная"?

И, наконец, когда ваши пиарщики отдадут свою зарплату другу Никите, который сделал вашу работу за Вас?

На своих страницах в социальных сетях я провел опрос среди знакомых: кто и где смотрел матч. Примерно 50% смотрели на MEGOGO, еще часть — у того самого транслятора из соседней страны, а некоторым повезло и они увидели победу Шахтера с трибун стадиона Луи II.

Словом, первый блин вышел комом. Есть надежда, что официальный транслятор исправится и начнет коммуницировать с пользователями, пояснять им, что и сколько стоит, где смотреть, какую подписку лучше выбрать.

И что желание посмотреть футбол не разобьется о рытье в пакетах и поиске нужного тарифа, когда начался первый тайм.

Помнится, раньше много ругали телеканалы "Футбол" и обвиняли собственника "Медиа Группы Украина" Рината Ахметова в монополизме. Дескать , 110 гривен в месяц за все матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы — дорого. Да, сервис oll.tv работал ужасно, но в кабельных сетях и спутниковой платформе проблем не было. Но сейчас ведь, наверное, стало лучше — и цена демократичнее, и выбор площадки шире. А сколько пользователей новых придет… к транслятору из чужой страны.

Важно
Пора спуститься с небес на землю. 5 выводов после матча Украина — Австрия
Пора спуститься с небес на землю. 5 выводов после матча Украина — Австрия

Промолчу о платежеспособности населения и готовности платить такую цену за продукт. Но опять-таки, как мне пояснили в службе поддержки MEGOGO, одновременно к одному аккаунту может привязать 5 устройств, но во время матча можно смотреть трансляцию не более, чем с двух. То есть, если вы нашли двоих друзей, с кем сделаете стоимость подписки на месяц символической (100 грн), то из вас троих кто-то один точно не посмотрит матч. Платить меньше, чем 150 гривен в месяц за футбол у вас уже не получится.

Хочется надеяться, что в MEGOGO увидят этот текст и сделают шаг навстречу пользователю. Иначе грош цена переходу на цивилизованную модель потребления контента, реализованную таким странным и неудобным образом.