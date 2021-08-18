Пірати мимоволі. Що не так з платними трансляціями матчів Ліги чемпіонів на сервісі MEGOGO

Донецький "Шахтар" напередодні порадував усю Україну перемогою над "Монако" в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоб увійти в число 32 кращих клубів Старого Світу, команді Де Дзербі важливо тепер не програти в Харкові через тиждень. До групового етапу Ліги чемпіонів уже навіть не рукою подати — залишилося пальцем натиснути кнопку "Відкрити".

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І все б добре, але українські вболівальники в день гри зіткнулися з проблемою: а де дивитися матч Монако — Шахтар?

Із сезону 2021/2022 в Україні тільки один ексклюзивний транслятор: компанія MEGOGO. Так, у них є телевізійний партнер "Volia TV", але якщо у вас інший кабельний оператор — забудьте про перегляд футболу на великому екрані.

Отже, я користувач MEGOGO і плачу цій компанії $8 в місяць за підписку "Оптимальна". З її допомогою я вже подивився бій Ломаченко — Накатані і нічого не підозрюючи, налаштовуюся на перегляд матчу Монако — Шахтар.

Удень мені пише друг Владислав з питанням, чи придбав я підписку на Мегого? Я впевнено йому відповідаю, що в мене вона є і я подивлюся матч увечері. Він каже, що потрібна "Максимальна", а я махаю рукою і думаю, що це казки.

Важлива ремарка: раніше я дивився футбол на сервісі oll.tv і по телевізору, завдяки своєму кабельному провайдеру. Тобто, я теж платив за контент і дивився всі матчі без проблем. Але тепер вони наздогнали мене.

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Уся справа в тому, що MEGOGO недостатньо добре контактувало з користувачами щодо футбольних трансляцій. Хлопці, ви вже не просто компанія, яка паралельно показує матчі за субліцензією, а ексклюзивний транслятор матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА в Україні! Ви повинні дбати про користувачів до дрібниць. Я заходжу на сайт о 21:00, бачу банер з матчем Монако — Шахтар, напис "Підписка" та уточнення "підключити за 150 грн". Звісно, я думаю, що це вартість перегляду окремо взятого матчу, обурююся і йду. Але перед цим усе-таки пробую подивитися, і мені пропонують оформити ту саму "Максимальну" за 299 грн/місяць.

[ + – ] Матч "Монако" — "Шахтар": подивитися можна за чималі гроші Фото: Скриншот

Я задаюся питанням: "навіщо мені цей сервіс, якщо я їм і так плачу, а вони хочуть ще?". Я пішов шукати трансляцію на піратських ресурсах, долаючи свій сором, тому що стільки років платив за контент і лаяв піратів, але тепер став заручником ситуації.

Піратити не довелося, досить просто обійти геоблок на сайті транслятора із сусідньої країни, де матч Монако — Шахтар транслювався абсолютно безкоштовно.

До речі, зверніть увагу, що в соціальних мережах у день матчу компанія не пояснила користувачам, у якому пакеті їм можна подивитися матч "Монако" — "Шахтар". Що заважало дописати хоча б одне речення в цей пост — загадка з розряду "Де зберігаються конспекти Лобановського".

[ + – ] Анонс до матчу "Монако" — "Шахтар"

Тільки після перегляду матчу мій друг Микита пояснив мені, що:

спорт у MEGOGO доступний або за додатковою підпискою ($8 + 150 гривень за спорт), або в пакеті "Максимальна";

що інформація про пакет "Спорт", виявляється є в налаштуваннях профілю, там де підписки і платежі;

новий користувач MEGOGO може придбати пробну підписку на спорт за 69 гривень, а потім вирішити, залишатися йому за 200 грн/міс чи йти шукати "піратку".

Виходячи з отриманої інформації, мій сором за безкоштовний перегляд поглинув мене ще більше, але до офіційного телетранслятора з'явився ряд неприємних запитань.

Наприклад, як я повинен зрозуміти, що 150 гривень — це ціна за пакет "спорт", а не перегляд одного матчу? Якщо натиснути кнопку "підключити", вас переведе на сторінку пакету "Максимальна", а не на сторінку додаткового пакету "Спорт".

Чому, маючи мій номер телефону та електронну адресу, компанія MEGOGO не надіслала в перший день ексклюзивного показу ЛЧ інформацію, як мені подивитися цей матч на їхньому сервісі, якому я вже плачу гроші?

Виходячи з чого, розраховувалася сума додаткової підписки і підписки "Максимальна"? Якщо з витрат на контент, то навіщо ви скупили все, якщо його тепер можуть дивитися тільки ті, у кого середній рівень достатку і вище?

Як це повинно працювати в системі HoReCa і яка ціна встановлена для кафе і ресторанів за один екран, якщо пересічний користувач змушений платити 300 гривень на місяць?

Як повинен дивитися футбол умовний пенсіонер дід Гриша з Жмеринки, якщо в нього пенсія 1800 гривень, з яких навіть при наявності інтернету він заплатить 150 грн абонплати і 300 за вашу підписку "Максимальна"?

І, нарешті, коли ваші піарники віддадуть свою зарплату одному Микиті, який зробив вашу роботу за Вас?

На своїх сторінках у соціальних мережах я провів опитування серед знайомих: хто і де дивився матч. Приблизно 50% дивилися на MEGOGO, ще частина — у того самого транслятора із сусідньої країни, а декому пощастило і вони побачили перемогу Шахтаря з трибун стадіону Луї II.

Словом, перший млинець вийшов нанівець. Є надія, що офіційний транслятор виправиться і почне комунікувати з користувачами, пояснювати їм, що і скільки коштує, де дивитися, яку підписку краще вибрати.

І що бажання подивитися футбол не розіб'ється об риття в пакетах і пошуку потрібного тарифу, коли почався перший тайм.

Пам'ятається, раніше багато лаяли телеканали "Футбол" і звинувачували власника "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова в монополізмі. Мовляв, 110 гривень на місяць за всі матчі збірної України, Ліги чемпіонів і Ліги Європи — дорого. Так, сервіс oll.tv працював жахливо, але в кабельних мережах і супутниковій платформі проблем не було. Але зараз, напевно, стало краще — і ціна більш демократична, і вибір майданчика ширше. А скільки користувачів нових прийде ... до транслятора з чужої країни.

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Промовчу про платоспроможність населення і готовність платити таку ціну за продукт. Але знову-таки, як мені пояснили в службі підтримки MEGOGO, одночасно до одного акаунту можна прив'язати 5 пристроїв, але під час матчу можна дивитися трансляцію не більше, ніж з двох. Тобто, якщо ви знайшли двох друзів, з ким зробите вартість передплати на місяць символічною (100 грн), то з вас трьох хтось один точно не подивиться матч. Платити менше, ніж 150 гривень, на місяць за футбол у вас уже не вийде.

Хочеться сподіватися, що в MEGOGO побачать цей текст і зроблять крок назустріч користувачу. Інакше гріш ціна переходу на цивілізовану модель споживання контенту, реалізовану таким дивним і незручним чином.