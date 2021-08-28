Розклад Ліги Чемпіонів UEFA: коли грають "Шахтар" і "Динамо"

У цьому сезоні за перемогу в Лізі Чемпіонів борються два українські клуби: "Шахтар", який обіграв "Монако" у відбірковому матчі, і "Динамо", який став чемпіоном України.

14-15 вересня відбудеться перший тур Ліги Чемпіонів, в якому беруть участь українські футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар". Розклад з'явилося на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

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У вівторок, 14 вересня, в рамках Ліги Чемпіонів гратимуть 14 команд. Першим суперником українського ФК "Динамо" стане "Бенфіка" з Португалії. Наступного дня, 15 вересня, "Шахтар" зустрінеться з "Шерифом" з Тирасполя. У другому турі "Динамо" зіткнеться з німецькою "Баварією", а "Шахтар" — з "Інтером". Далі наводимо повний розклад ігор українських клубів у Лізі Чемпіонів, які покаже сервіс MEGOGO.

Перший тур:

14 вересня. Динамо — Бенфіка. 22:00.

15 вересня. Шериф — Шахтар. 19:45.

Другий тур:

28 вересня. Шахтар — Інтер. 19:45

29 вересня. Баварія — Динамо. 22:00

Третій тур:

19 жовтня. Шахтар — Реал. 22:00

20 жовтня. Барселона — Динамо. 19:45

Четвертий тур:

2 листопада. Динамо — Барселона. 22:00

3 листопада. Реал — Шахтар. 19:45

П'ятий тур:

23 листопада. Динамо — Баварія. 19:45

24 листопада. Інтер — Шахтар. 19:45

Шостий тур:

7 грудня. Шахтар — Динамо. 22:00

8 грудня. Бенфіка — Динамо. 22:00

Нагадаємо, "Шахтар" увірвався в груповий етап Ліги Чемпіонів, перемігши "Монако" у відбірковому матчі. Крім нього, з українських клубів на чемпіонат потрапила ще одна команда — "Динамо", яка отримала пряму путівку на правах чемпіона України.

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, під час якої українці дізналися своїх суперників. "Динамо" буде боротися з мюнхенською "Баварією", каталонською "Барселоною" і лісабонської "Бенфіки" в групі E, а "Шахтар" — з міланським "Інтером", мадридським "Реалом" і тираспольським "Шерифом" в групі D.

Раніше спортивний оглядач Фокуса Данило Вереітін розповів, чому українцям так складно дивитися трансляції Ліги чемпіонів. У цьому сезоні в Україні матчі ексклюзивно показує компанія MEGOGO і їх телевізійний партнер "Volia TV".