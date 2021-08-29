Пост о Роналду побил рекорд по лайкам для спортивных клубов в Instagram

Новость о переходе португальца в "Манчестер Юнайтед" стала самой популярной в истории социальных сетей.

Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" стал очень популярным в Instagram, сообщает ESPN.

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Этот пост стал рекордным по количеству лайков среди не только футбольных клубов, но и всех спортивных аккаунтов в социальной сети.

Публикация о возвращении Роналду в "Манчестер" на данный момент набрала более 12 с половиной миллионов лайков. Прошлый рекорд в клубных социальных сетях принадлежал Лионелю Месси, который перешел в "ПСЖ". Его пост набрал 8,8 миллионов лайков.

Напомним, что переход Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" оказался весьма неожиданным. В начале лета Криштиану Роналду объявил о решении остаться в итальянском "Ювентусе". Позже португалец бурно отреагировал на слухи о возможном возвращении в мадридский "Реал", опровергнув информацию.

Португалец даже успел дебютировать в новом сезоне за "Ювентус", выйдя на замену в матче с "Удинезе", который завершился вничью 2:2. Игра в итоге оказалась последней для Криштиану Роналду в чемпионате Италии.

Футбольная пресса писала о возможном уходе Роналду в "Манчестер Сити", но португалец в итоге оказался в другом манчестерском клубе – "Манчестер Юнайтед", за который он уже выступал и в котором сформировался, как звезда футбола и завоевал признание болельщиков.

Ранее Фокус сообщал, что Криштиану Роналду после перехода в "Манчестер Юнайтед" стал самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии с зарплатой в 480 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако до зарплаты Лионеля Месси в "ПСЖ" ему еще далеко – аргентинец получает более 1 миллиона фунтов в неделю.