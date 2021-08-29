Пост про Роналду побив рекорд по лайкам для спортивних клубів в Instagram

Новина про перехід португальця в "Манчестер Юнайтед" стала найпопулярнішою в історії соціальних мереж.

Трансфер португальського нападаючого Кріштіану Роналду в "Манчестер Юнайтед" став дуже популярним в Instagram, повідомляє ESPN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цей пост став рекордним за кількістю лайків серед не тільки футбольних клубів, а й усіх спортивних акаунтів у соціальній мережі.

Публікація про повернення Роналду в "Манчестер" на даний момент набрала більше 12 з половиною мільйонів лайків. Минулий рекорд в клубних соціальних мережах належав Ліонелю Мессі, який перейшов в "ПСЖ". Його пост набрав 8,8 мільйона лайків.

Нагадаємо, що перехід Кріштіану Роналду в "Манчестер Юнайтед" виявився вельми несподіваним. На початку літа Кріштіану Роналду оголосив про рішення залишитися в італійському "Ювентусі". Пізніше португалець бурхливо відреагував на чутки про можливе повернення в мадридський "Реал", спростувавши інформацію.

Португалець навіть встиг дебютувати в новому сезоні за "Ювентус", вийшовши на заміну в матчі з "Удінезе", який завершився внічию 2: 2. Гра в результаті виявилася останньою для Кріштіану Роналду в чемпіонаті Італії.

Футбольна преса писала про можливий відхід Роналду в "Манчестер Сіті", але португалець в результаті опинився в іншому манчестерському клубі — "Манчестер Юнайтед", за який він уже виступав і в якому сформувався, як зірка футболу і завоював визнання уболівальників.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду після переходу в "Манчестер Юнайтед" став найбільш високооплачуваним футболістом в чемпіонаті Англії з зарплатою в 480 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, проте до зарплати Ліонеля Мессі в "ПСЖ" йому ще далеко — аргентинець отримує понад 1 мільйон фунтів в тиждень.