"Не разжигайте х**ню на ровном месте": муж Ласицкене прокомментировал фото россиянки и Магучих

Супруг российской легкоатлетки Владас Ласицкас резко отреагировал на распространение новости о свежем фото спортсменок

Комментатор телеканала Eurosport Владас Ласицкас, являющийся супругом российской легкоатлетки Марии Ласицкене, на своей странице в Twitter прокомментировал ситуацию с новым фото жены с Ярославой Магучих.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Рука Марии, обнимающая Ярославу" — это рука Николы (Макдермотт — Ред.). Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте х**ню на пустом месте", — написал Ласицкас.

[ + – ] Владас Ласицкас о фото Ласицкене и Магучих

Напомним, что после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, который Ярослава Магучих завершила на втором месте, уступив Ласицкене, несколько спортсменок сфотографировались вместе. Снимок появился в Instagram австралийской прыгуньи Элинор Паттерсон. На нем видно, что Ласицкене и Магучих стоят рядом, а позади них — австралийка Никола Макдермотт.

Ранее Ярослава Магучих и Мария Ласицкене фотографировались вместе с флагами Украины и Олимпийского комитета России после финала по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. То фото вызвало бурную реакцию в социальных сетях, после чего Магучих, как военнослужащую, вызвали в министерство обороны Украины для воспитательной беседы.

Позже украинка объяснилась, что обнялась с российской спортсменкой на эмоциях и не думала о последствиях. Магучих была рада удачному результату на Олимпиаде и была готова обнять не только Ласицкене, но и целый мир. Также спортсменка призналась, что находится с Ласицкене в хороших и дружеских отношениях, они уже давно вместе участвуют на турнирах и подружились практически с самого детства.

Ранее Фокус рассказывал, что власти Днепропетровской области за успешное выступление на Олимпийских играх подарили Ярославе Магучих квартиру.