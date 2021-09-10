"Не розпалюйте х ** ню на рівному місці": чоловік Ласіцкене прокоментував фото росіянки і Магучіх

Чоловік російської легкоатлетки Владас Ласіцкас різко відреагував на поширення новини про свіже фото спортсменок

Коментатор телеканалу Eurosport Владас Ласіцкас, який є чоловіком російської легкоатлетки Марії Ласіцкене, на своїй сторінці у Twitter прокоментував ситуацію з новим фото дружини з Ярославою Магучіх.

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"Рука Марії, що обіймає Ярославу" — це рука Миколи (Макдермотт — Ред.). Каміла Ліцвінко (на передньому плані) завершує кар'єру і сфотографувалася з усіма дівчатами. Не розпалюйте х ** ню на порожньому місці", — написав Ласіцкас.

[ + – ] Владас Ласіцкас про фото Ласіцкене і Магучіх

Нагадаємо, що після етапу "Діамантової ліги" в Цюриху, який Ярослава Магучіх завершила на другому місці, поступившись Ласіцкене, кілька спортсменок сфотографувалися разом. Знімок з'явився в Instagram австралійської стрибунки Елінор Паттерсон. На ньому видно, що Ласіцкене і Магучіх стоять поруч, а позаду них — австралійка Нікола Макдермотт.

Раніше Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене фотографувалися разом з прапорами України та Олімпійського комітету Росії після фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо. Те фото викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах, після чого Магучіх як військовослужбовця викликали в міністерство оборони України для виховної бесіди.

Пізніше українка пояснювала, що обійнялась з російською спортсменкою на емоціях і не думала про наслідки. Магучіх була рада вдалому результату на Олімпіаді і була готова обійняти не тільки Ласіцкене, а й цілий світ. Також спортсменка зізналася, що перебуває з Ласіцкене в хороших і дружніх відносинах, вони вже давно разом беруть участь на турнірах і подружилися практично із самого дитинства.

Раніше Фокус розповідав, що влада Дніпропетровської області за успішний виступ на Олімпійських іграх подарувала Ярославі Магучіх квартиру.